Reggio Calabria, sul Lungomare Falcomatà il raduno nazionale interforze “Due Ruote di Libertà”: motori, legalità e solidarietà

Dal 4 al 6 settembre il Lungomare Falcomatà ospiterà il Raduno Nazionale Interforze. Tra le iniziative, una raccolta fondi per l’Oncologia Pediatrica di Reggio Calabria e la donazione di un defibrillatore alla delegazione reggina del Motoclub della Polizia di Stato. Presso il parcheggio “La Rosa dei Venti” sarà attivo un “villaggio della legalità”, con stand istituzionali delle forze di polizia e di concessionarie locali di moto, ideato per il raduno nazionale interforze “Due Ruote di Libertà”, organizzato dal Motoclub della Polizia di Stato – Delegazione di Reggio Calabria, con il patrocinio della Polizia di Stato e la collaborazione del CC Motor Day, dello Yellow Fire Guardia di Finanza e del Motoclub dei Vigili del Fuoco.

Una manifestazione che, accanto alla passione per le due ruote, pone al centro solidarietà, sicurezza e legalità. Nel corso dell’evento sarà promossa una raccolta fondi destinata all’acquisto di carrozzine serigrafate con i loghi dei motoclub delle forze dell’ordine, da donare al reparto di Oncologia Pediatrica di Reggio Calabria, trasformando la passione motociclistica in un segnale autentico di attenzione e sostegno verso le persone che si trovano in condizioni di maggiore difficoltà.

Il motoraduno si propone come un’occasione di incontro e condivisione, ma anche come momento di confronto e di testimonianza concreta dell’impegno delle Istituzioni a tutela della legalità e della sicurezza. In tale prospettiva si inserisce il prezioso contributo della Federazione Antiracket Italiana, tra gli enti patrocinatori dell’iniziativa, che ha partecipato alla realizzazione dell’evento per promuovere una cultura fondata sulla legalità, contrastare ogni forma di criminalità e sostenere il tessuto imprenditoriale del territorio. Particolarmente significativo sarà inoltre il momento dedicato alla donazione di un defibrillatore al Motoclub della Polizia di Stato – Delegazione di Reggio Calabria da parte dell’Associazione Progetto Vita, grazie al Direttore Generale di CNA Calabria, dott. Alessandro Laganà.

La consegna del defibrillatore si terrà venerdì 4 settembre, presso il Villaggio della Legalità, allestito sul Lungomare Falcomatà, nell’area parcheggi “La Rosa dei Venti”. Il dispositivo rappresenta un importante strumento per accrescere la sicurezza durante le attività e le uscite del Motoclub e testimonia concretamente il valore della collaborazione tra associazioni, istituzioni e realtà del territorio nella diffusione della cultura del primo soccorso e della prevenzione.

L’iniziativa accompagnerà i partecipanti, provenienti da tutta Italia, alla scoperta del patrimonio e delle peculiarità del territorio calabrese, attraverso un percorso che unirà aggregazione, valorizzazione dei luoghi e sensibilizzazione ai principi della legalità. Il programma farà tappa a Gerace sabato 5 settembre e il giorno dopo, domenica 6 settembre a Scilla, con l’ultimo appuntamento della manifestazione.