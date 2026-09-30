Reggio Calabria, successo per il concerto “Amodeo canta Spagna” al Circolo Polimeni. E poi l’appello alla riapertura del MuStruMu

Grande partecipazione al Circolo del Tennis Polimeni per “Amodeo canta Spagna su musiche di Familiari”

concerto amodeo canta spagna (1)

Grande entusiasmo ha accompagnato il concerto “Amodeo canta Spagna su musiche di Familiari”, andato in scena al Circolo del Tennis Polimeni di Reggio Calabria. La serata ha visto la partecipazione di due ospiti, Luciano Troja al pianoforte e Giancarlo Mazzú alla chitarra, che hanno affiancato Amodeo in un programma capace di unire il repertorio Amodeo-Spagna-Familiari a momenti di jazz improvvisato. Il concerto non ha avuto però soltanto una finalità artistica, ma ha voluto soprattutto riportare l’attenzione su una questione culturale da tempo irrisolta: la riapertura del MUSTRUMU, Museo dello Strumento Musicale.

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