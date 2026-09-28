Reggio Calabria, studenti e intelligenza artificiale per progettare la città del futuro: il progetto del Lions Host al Righi-Boccioni-Fermi

“L’intelligenza artificiale e la città che vogliamo: leggere bisogni, liberare le potenzialità“. Questo l’interessante tema sottoposto ai giovani studenti del Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni-Fermi” nell’ambito dell’incontro organizzato dal Lions Club Reggio Calabria Host (Distretto 108Ya) presieduto da Rosy Perrone. Un tema moderno che ha visto in aula magna diverse classi dell’indirizzo Costruzioni Ambiente e Territorio per un dialogo-confronto finalizzato alla realizzazione di un progetto molto ambizioso: leggere i bisogni della città per fare costruire adeguate risposte capaci di farla crescere e migliorare. In questo percorso sarà presente anche l’Intelligenza Artificiale intesa quale strumento da usare per costruire bellezza.

Il Dirigente del Polo, prof.ssa Anna Maria Cama, ha evidenziato quanto sia necessario avere oggi una scuola capace di aprirsi ai temi innovativi del presente per meglio preparare il futuro. Attori e non spettatori, dunque, o meglio studenti capaci di governare gli strumenti della modernità senza mai essere colti impreparati. “La nostra scuola”, ha detto la dirigente, “è un luogo aperto, dinamico, di confronto e proiettato verso il futuro. Per questo promuove e accoglie dibattiti attuali come quello sull’Intelligenza Artificiale. Portare temi così complessi e strategici all’interno delle nostre aule significa offrire agli studenti una formazione al passo con i tempi che serve per costruire ponti indispensabili tra il mondo dello studio e quello del lavoro”.

La presidente del Lions Host Rosy Perrone ha evidenziato quanto sia importante il legame tra giovani e adulti, tra presente e futuro al fine di costruire insieme un pezzo di storia. “Leggere i bisogni e liberare le potenzialità”, ha detto, “rappresenta la capacità di avvicinare la città ai giovani. Una città che deve essere immaginata e sognata per meglio programmare il futuro. Un modo per avere spunti per renderla bella e anche un modo per costruire nuove opportunità di lavoro per poter scegliere di restare”.

Presente anche il geometra Vincenzo Musicò del Club Lions Host, il quale ha detto: “incontriamo gli studenti per costruire il progetto di valorizzazione della città attraverso l’uso di strumenti moderni come l’intelligenza artificiale. I giovani sono il nostro presente e insieme dobbiamo costruire il futuro”. Referente del progetto per il Polo Tecnico Professionale è il professore Luciano Arillotta il quale ha sintetizzato l’entusiasmo degli studenti nel seguente modo: “leggere la gioia da parte di studentesse e studenti è la risposta più bella alla nostra proposta culturale di approfondimento”. E loro, studentesse e studenti, sono molto felici: “noi studiamo anche così”, hanno detto, “confrontandoci con esperti e cercando di aggiungere ai libri nuove pagine”. Pagine nuove, dunque, per scrivere un nuovo capitolo che li porterà a tirare fuori originalità e sogni.