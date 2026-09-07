Reggio Calabria, stretta della Polizia di Stato sull’immigrazione: 36 espulsioni in due mesi

Negli ultimi due mesi, la Polizia di Stato di Reggio Calabria ha intensificato l’attività finalizzata al controllo della regolarità della posizione dei cittadini stranieri sul territorio nazionale e all’esecuzione dei provvedimenti di rimpatrio. Grazie al costante impegno del personale dell’Ufficio Immigrazione, sono stati complessivamente prodotti 36 provvedimenti di espulsione. Nell’ambito di tali attività, 14 cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale sono stati rimpatriati, alcuni mediante accompagnamento immediato alla frontiera e altri a seguito dell’applicazione e dell’ottemperanza delle previste misure alternative.

Ulteriori 10 cittadini stranieri irregolari, ritenuti socialmente pericolosi, sono stati accompagnati presso i Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR).

Particolare rilievo assume il caso di un cittadino di nazionalità tunisina

Tra questi, particolare rilievo assume il caso di un cittadino di nazionalità tunisina, gravato da numerosi precedenti di polizia e da condanne per diversi reati commessi sul territorio nazionale, in particolare contro la persona, tra cui un tentato omicidio. Il soggetto, al termine della detenzione in istituto penitenziario, è stato accompagnato presso il CPR di Caltanissetta, dal quale è stato successivamente rimpatriato. Infine, altri 16 cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale sono stati allontanati dall’Italia in esecuzione di provvedimenti di espulsione con Ordine del Questore.