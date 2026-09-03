Reggio Calabria, storica rimpatriata per gli ex studenti del “Panella”: si ritrovano a 50 anni dal diploma

Cinquant’anni possono sembrare un’eternità, ma ci sono legami che il tempo non riesce a cancellare. È quello che hanno dimostrato gli ex studenti della classe 5F dell’Istituto Tecnico Industriale “Panella” di Reggio Calabria, diplomatisi nel 1976, che si sono ritrovati per celebrare insieme il mezzo secolo trascorso dal diploma. Una giornata speciale, fatta di sorrisi, abbracci, ricordi e inevitabili emozioni. Rivedersi dopo tanti anni, per questi ex studenti, ha significato tornare, almeno per qualche ora, ai tempi della scuola, quando la vita era ancora tutta da costruire e il futuro sembrava lontanissimo.

Rimpatriata all’insegna della convivialità e dell’amicizia

Gli ex compagni si sono incontrati in un noto locale della città, dando vita a una rimpatriata all’insegna della convivialità e dell’amicizia. C’è stato spazio per raccontarsi le proprie vite, ricordare gli anni trascorsi sui banchi di scuola, rievocare episodi, scherzi e momenti che sono rimasti impressi nella memoria. Particolarmente significativo è stato il fatto che alcuni ex compagni abbiano affrontato anche lunghe distanze pur di essere presenti. Sono infatti arrivati da Imola, Como, Livorno e Monza, a dimostrazione di quanto sia ancora forte il legame nato tanti anni fa tra quei ragazzi che condividevano quotidianamente la stessa aula, le stesse speranze e gli stessi sogni.

Domenico De Lorenzo ha curato i contatti tra gli ex compagni

A rendere possibile questo importante appuntamento è stato Domenico De Lorenzo, che ha curato i contatti tra gli ex compagni, contribuendo a riunire il gruppo e a trasformare un desiderio in una splendida realtà. Alla rimpatriata erano presenti Arcudi, Casile, Crea, Favano, Ferrara, Ficara, Gattuso F., Gattuso P., Ippolito, Labate, Megalizzi, Morabito, Messineo, Schiavone, Villa e Tramontana. La giornata è stata anche l’occasione per guardarsi indietro e rendersi conto di quanta strada sia stata percorsa da quel lontano 1976.

Cinquant’anni di vita, di esperienze, di famiglie, di lavoro, di gioie e difficoltà, ma con un filo conduttore rimasto intatto: il ricordo degli anni trascorsi insieme. Perché il tempo può cambiare i volti, le vite e le strade percorse, ma non può cancellare ciò che è stato vissuto insieme.

La rimpatriata della 5F del “Panella” è stata così molto più di un semplice incontro tra ex compagni: è stata un viaggio nel tempo, un modo per ritrovare persone care e riscoprire una parte importante della propria storia. E tra una fotografia, una risata e un ricordo riaffiorato, è sembrato quasi che quei cinquant’anni non fossero mai passati. Dal diploma del 1976 a oggi: mezzo secolo è trascorso, ma l’amicizia è ancora lì, più forte del tempo.