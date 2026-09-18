Reggio Calabria sotto shock per la morte della 19enne Sofia Chiara Barreca: l’ennesima tragedia sconvolge la città

Una cappa di profondo dolore e sconcerto è tornata a calare su Reggio Calabria. La città si sveglia nuovamente affranta per la perdita di una giovanissima vita: Sofia Chiara Barreca si è spenta all’età di soli 19 anni. Una notizia arrivata improvvisamente, lasciando nel dramma la famiglia, le compagne di squadra, gli amici e un’intera comunità locale che in queste ore fatica a trovare risposte e consolazione di fronte a un lutto così grande.

Il doloroso cordoglio del mondo dello sport: il messaggio della Pallavolo Saverio Macheda

Sofia era molto conosciuta e amata nell’ambiente sportivo reggino per la sua passione per la pallavolo. Cresciuta nel vivaio della Pallavolo Saverio Macheda, la 19enne ha mosso sul campo da gioco i primi passi, diventando per dirigenti e compagne molto più di una semplice atleta. La società sportiva ha espresso tutto il proprio sconcerto con un commovente messaggio sui social: “Ci sono notizie che lasciano senza parole. Notizie che non vorremmo mai ricevere, soprattutto quando a spegnersi è una ragazza di appena 19 anni. Sofia è cresciuta con noi, nel nostro vivaio, dove da giovanissima ha imparato ad amare la pallavolo. Per noi non è stata semplicemente un’atleta: è stata una nostra ragazza, una di famiglia. Il campo oggi è più vuoto, ma il suo ricordo resterà sempre con noi.”

L’intero club si è stretto attorno alla mamma Annamaria Musolino, al papà Antonino e a tutti i familiari, testimoniando un affetto e un dolore che uniscono l’intera cittadinanza.

Reggio Calabria scossa da una scia di tragedie giovanili

La scomparsa di Sofia Chiara Barreca si inserisce in un momento particolarmente oscuro e drammatico per la città di Reggio Calabria, segnata negli ultimi giorni da una sequenza di eventi drammatici che hanno spezzato giovanissime vite. Soltanto due settimane fa, la città era stata sconvolta dal tragico suicidio avvenuto dal cavalcavia nello snodo tra Pentimele e Santa Caterina. A distanza di pochi giorni, un altro gravissimo incidente stradale sulle bretelle del Calopinace aveva spento un’altra giovane speranza. Oggi, la notizia della prematura perdita di Sofia riapre ferite mai chiuse, gettando nello sconforto una comunità ferita e incredula di fronte a così tante tragiche perdite in così poco tempo.

L’ultimo saluto a Sofia Chiara Barreca: domani i funerali a Loreto

Sulle cause che hanno portato alla scomparsa della diciannovenne vige il massimo riserbo. Ciò che resta è l’immenso vuoto lasciato in chi l’ha conosciuta, vista crescere e condividere con lei momenti di sport, amicizia e vita quotidiana. I funerali di Sofia Chiara Barreca si terranno sabato 19 settembre alle ore 17:00 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Maria di Loreto a Reggio Calabria. La famiglia, chiusa in un dolore dignitoso, ha espresso il desiderio di dispensare dalle visite, mentre la città si prepara a darle l’ultimo commosso saluto.

