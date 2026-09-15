Reggio Calabria, smarrita una cagnolina a Croce Valanidi: il disperato appello per ritrovarla

La cagnolina è stata vista l’ultima volta nella zona di Trapezi nella notte scorsa. La proprietaria lancia un appello alla comunità: “è docile ma molto impaurita, aiutatemi a riportarla a casa”

  • cagnolina smarrita croce valanidi
  • cagnolina smarrita croce valanidi
/

Un disperato appello arriva alla redazione di StrettoWeb da una cittadina di Reggio Calabria che da giorno 8 settembre sta cercando la sua amata cagnolina, un esemplare di maremmano, smarrita nella zona sud della città e precisamente a Croce Valanidi. La proprietaria racconta di aver perso le tracce dell’animale e chiede l’aiuto dei residenti della zona per riuscire a ritrovarla. La cagnolina, secondo quanto riferito, sarebbe stata avvistata nella zona di Trapezi durante la notte scorsa, ma da quel momento non è stato più possibile individuarla.

“È una cagnolina docile ma molto impaurita”: l’appello della proprietaria

La cagnolina viene descritta come un animale docile e tranquillo, ma allo stesso tempo molto spaventato dalla situazione. Proprio per questo motivo la proprietaria invita chiunque dovesse avvistarla ad avvicinarsi con prudenza e senza spaventarla ulteriormente. “È una cagnolina docile ma molto impaurita. Mi aiutate a ritrovarla per favore?”, è l’appello rivolto alla comunità reggina.

Chiunque abbia informazioni può aiutare a riportarla a casa

La speranza è che qualcuno possa riconoscere la cagnolina maremmano e fornire indicazioni utili per consentire il suo ritrovamento. Chiunque abbia visto la cagnolina nella zona di Croce Valanidi, Trapezi o nelle aree vicine è invitato a segnalare l’avvistamento alla proprietaria, così da permettere il ricongiungimento con la sua famiglia nel più breve tempo possibile.

Leggi altri articoli di Reggio Calabria
Aggiungi StrettoWeb come Fonte preferita su Google