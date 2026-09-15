Reggio Calabria, smarrita una cagnolina a Croce Valanidi: il disperato appello per ritrovarla

Un disperato appello arriva alla redazione di StrettoWeb da una cittadina di Reggio Calabria che da giorno 8 settembre sta cercando la sua amata cagnolina, un esemplare di maremmano, smarrita nella zona sud della città e precisamente a Croce Valanidi. La proprietaria racconta di aver perso le tracce dell’animale e chiede l’aiuto dei residenti della zona per riuscire a ritrovarla. La cagnolina, secondo quanto riferito, sarebbe stata avvistata nella zona di Trapezi durante la notte scorsa, ma da quel momento non è stato più possibile individuarla.

“È una cagnolina docile ma molto impaurita”: l’appello della proprietaria

La cagnolina viene descritta come un animale docile e tranquillo, ma allo stesso tempo molto spaventato dalla situazione. Proprio per questo motivo la proprietaria invita chiunque dovesse avvistarla ad avvicinarsi con prudenza e senza spaventarla ulteriormente. “È una cagnolina docile ma molto impaurita. Mi aiutate a ritrovarla per favore?”, è l’appello rivolto alla comunità reggina.

Chiunque abbia informazioni può aiutare a riportarla a casa

La speranza è che qualcuno possa riconoscere la cagnolina maremmano e fornire indicazioni utili per consentire il suo ritrovamento. Chiunque abbia visto la cagnolina nella zona di Croce Valanidi, Trapezi o nelle aree vicine è invitato a segnalare l’avvistamento alla proprietaria, così da permettere il ricongiungimento con la sua famiglia nel più breve tempo possibile.