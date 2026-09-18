Reggio Calabria si ferma per il funerale di Anthea: il Duomo gremito per l’ultimo abbraccio alla giovane morta nell’incidente

Una Reggio Calabria profondamente commossa si è raccolta questa mattina nel Duomo di Reggio Calabria per l’ultimo saluto ad Anthea Ranieri, la giovane di 23 anni scomparsa dopo il grave incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi lungo le Bretelle del Calopinace. Il Duomo ha accolto familiari, amici, conoscenti e tantissimi cittadini che hanno voluto essere presenti in un momento di dolore collettivo, accompagnando Anthea nel suo ultimo viaggio e manifestando vicinanza alla sua famiglia. Un clima di raccoglimento ha caratterizzato la celebrazione, con il silenzio e la preghiera a fare da cornice a una giornata che ha segnato profondamente la comunità reggina.

Il Duomo di Reggio Calabria pieno per l’ultimo saluto ad Anthea Ranieri

Fin dalle prime ore della mattina, numerose persone si sono radunate davanti alla Cattedrale di Reggio Calabria, luogo simbolo della città e cuore delle celebrazioni religiose più importanti. La partecipazione è stata ampia: tanti giovani, amici della ragazza, rappresentanti delle istituzioni e semplici cittadini hanno voluto condividere il dolore della famiglia, in una giornata segnata dalla tristezza per una vita spezzata troppo presto.

Il feretro è arrivato accompagnato dal dolore dei familiari e dall’affetto di una comunità che, nei giorni successivi alla tragedia, aveva già manifestato grande vicinanza attraverso messaggi e momenti di ricordo. La morte di Anthea Ranieri ha lasciato un forte senso di sgomento in città, soprattutto per la giovane età della ragazza e per la dinamica dell’incidente che ha portato alla sua scomparsa.

La tragedia alle Bretelle Calopinace ha scosso tutta Reggio Calabria

La vicenda aveva colpito profondamente la comunità reggina nei giorni precedenti ai funerali. L’incidente avvenuto nella zona delle Bretelle Calopinace ha provocato la morte della giovane e il ferimento di Giovanni Ficara, attualmente ancora ricoverato al Gom. Da quel momento, il nome di Anthea Ranieri è diventato simbolo del dolore di una città che si è interrogata ancora una volta sulla sicurezza delle strade e sulla fragilità della vita davanti a tragedie improvvise. La notizia aveva rapidamente attraversato Reggio Calabria, generando numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia. La comunità si è ritrovata unita nel ricordo di una giovane donna la cui vita è stata interrotta improvvisamente.

L’omelia e il messaggio di consolazione alla famiglia

Durante la celebrazione, il sacerdote ha rivolto un pensiero alla famiglia e a tutti coloro che stanno affrontando il dolore della perdita, sottolineando il bisogno di vicinanza e sostegno in un momento così difficile. Il messaggio religioso ha richiamato il significato della consolazione, particolarmente sentito in una città legata alla devozione verso la Madonna della Consolazione, patrona di Reggio Calabria. La presenza della comunità nella Cattedrale è stata interpretata come un grande abbraccio collettivo, un modo per condividere il peso del dolore e accompagnare la famiglia nel percorso della sofferenza.

Il dolore degli amici e l’abbraccio della comunità reggina

Accanto ai familiari, numerosi amici hanno partecipato alle esequie con grande commozione. Per molti Anthea rappresentava una presenza importante nella vita quotidiana, una giovane con sogni, progetti e relazioni spezzate da una tragedia improvvisa. Le immagini della giornata raccontano una città ferma per qualche ora davanti al dolore di una famiglia. Una partecipazione che testimonia quanto la vicenda abbia coinvolto non soltanto chi conosceva personalmente la ragazza, ma l’intera comunità. Il ricordo di Anthea Ranieri resta affidato alle persone che le hanno voluto bene e ai tanti messaggi arrivati in questi giorni da Reggio Calabria.

Il silenzio davanti al Duomo e l’ultimo saluto della città

Al momento dell’arrivo del corteo funebre davanti alla Cattedrale di Reggio Calabria, il fiato dei presenti si è fermato, tanti i cittadini raccolti nel rispetto e nella commozione. Importante valore simbolico il luogo scelto per l’ultimo saluto: il Duomo, nel cuore della città, spazio di fede e di comunità, dove generazioni di reggini si sono ritrovate nei momenti più importanti della vita. La celebrazione ha rappresentato il momento conclusivo del saluto pubblico ad Anthea, ma anche l’inizio di un lungo percorso di elaborazione del lutto per chi le era vicino.

Reggio Calabria si stringe alla famiglia Ranieri dopo la tragedia

La giornata dei funerali ha confermato la grande partecipazione emotiva che ha accompagnato questa vicenda fin dai primi momenti. La città ha scelto il silenzio, la preghiera e la presenza concreta per stare accanto alla famiglia di Anthea Ranieri, ricordando una giovane vita interrotta prematuramente. Ora resta il dolore dei familiari e degli amici, ma anche il ricordo di una ragazza che ha lasciato un segno nelle persone che hanno condiviso con lei un tratto di cammino. Reggio Calabria, nel giorno dell’ultimo saluto, si è stretta attorno ad Anthea e ai suoi cari, trasformando il dolore individuale in un momento di vicinanza collettiva.