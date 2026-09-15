Reggio Calabria, sapori e artigianato protagonisti delle Feste Mariane: le bancarelle conquistano cittadini e visitatori. Ecco fino a quando saranno aperte | VIDEO

Le Feste Mariane di Reggio Calabria si arricchiscono anche quest’anno con le tradizionali bancarelle dedicate ai sapori, all’artigianato e alle eccellenze del territorio, un appuntamento che sta registrando una significativa partecipazione da parte di cittadini e visitatori. La zona di Pentimele, si è trasformata in un grande spazio dedicato alla scoperta di prodotti tipici, lavorazioni artigianali e testimonianze della cultura popolare italiana. Un percorso tra profumi, colori e manufatti che accompagna le celebrazioni dedicate alla Madonna della Consolazione, unendo devozione, socialità e valorizzazione delle tradizioni. Nel video realizzato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, vengono raccontati i momenti più significativi della manifestazione e le parole dei protagonisti che hanno contribuito alla sua organizzazione.

Oltre 120 espositori da tutta Italia per un viaggio tra gusto e artigianato

Sono circa 120 gli espositori presenti alla fiera, provenienti da diverse regioni d’Italia, con stand che propongono una grande varietà di prodotti e creazioni. Tra le protagoniste ci sono le specialità della tradizione, come i celebri mostaccioli, insieme a numerose produzioni artigianali: dalla ceramica alle opere realizzate a mano, fino agli oggetti che raccontano antichi mestieri e capacità creative. Un’offerta ampia che punta a valorizzare il legame tra festa religiosa, identità culturale e promozione delle eccellenze italiane.

Gli organizzatori: “grande soddisfazione per l’accoglienza e la collaborazione”

Gli organizzatori hanno espresso soddisfazione per la risposta del pubblico e per il clima che si è creato attorno all’iniziativa, sottolineando il valore della collaborazione con l’amministrazione comunale. La sinergia istituzionale e organizzativa ha permesso di garantire un’accoglienza positiva per espositori e visitatori, contribuendo alla riuscita di un appuntamento ormai diventato parte integrante del programma delle Feste Mariane di Reggio Calabria. La presenza di tanti operatori provenienti da territori diversi rappresenta inoltre un’occasione di incontro e confronto tra realtà produttive differenti, accomunate dalla volontà di portare in città qualità, tradizione e autenticità.

Le bancarelle resteranno aperte fino al 20 settembre

Gli stand continueranno ad accogliere cittadini e turisti ancora nei prossimi giorni: le bancarelle resteranno infatti aperte fino a domenica 20 settembre, offrendo un’ulteriore occasione per visitare gli spazi espositivi e scoprire le tante proposte presenti. Un appuntamento che conferma il ruolo delle Feste Mariane non soltanto come momento di fede e partecipazione religiosa, ma anche come evento capace di animare la città e valorizzare il patrimonio gastronomico e artigianale.