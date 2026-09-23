Reggio Calabria, salto con l’asta all’Arena: sullo Stretto torna l’evento con i migliori talenti italiani | INFO

Dopo il successo della prima edizione disputata davanti al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, l’Asta in Piazza torna protagonista in città con una nuova location d’eccezione. Sabato 26 settembre 2026 sarà infatti l’Arena dello Stretto a ospitare la seconda edizione della manifestazione sportiva nazionale di salto con l’asta organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera Calabria. La città di Reggio Calabria si prepara a vivere un nuovo appuntamento capace di unire sport, spettacolo e partecipazione pubblica, trasformando uno dei luoghi simbolo del territorio in una suggestiva arena a cielo aperto. La manifestazione punta a coinvolgere non soltanto gli appassionati della disciplina, ma tutta la cittadinanza, grazie a un evento che mette insieme atletica, arte e valorizzazione degli spazi urbani.

La scelta dell’Arena dello Stretto, nel cuore del Lungomare Falcomatà, rappresenta uno degli elementi distintivi della manifestazione. La pedana sarà allestita con lo sfondo dello Stretto di Messina, davanti al Cippo Marmoreo e alla statua di Atena, offrendo agli atleti e al pubblico una cornice unica. Per il Comitato Regionale Fidal Calabria, guidato dal presidente Vincenzo Caira e dal vicepresidente Demetrio Lavino, insieme all’intero consiglio direttivo, l’obiettivo è quello di consolidare un appuntamento capace di portare a Reggio Calabria i protagonisti della specialità e rafforzare il rapporto tra sport e territorio.

Sei atlete e sei atleti in gara: presente l’élite nazionale

Alla competizione prenderanno parte 12 protagonisti, sei donne e sei uomini, tutti appartenenti ai vertici delle graduatorie italiane del salto con l’asta. La gara femminile aprirà il programma con la presenza di Maria Roberta Gherca del Centro Sportivo Aeronautica Militare, accreditata della migliore misura di 4,31 metri, insieme a Giulia Busatta e Morgana Fogato delle Fiamme Oro Padova, Nathalie Kofler della SV Lana-Raika Asv Bolzano, Valentina Praticò delle Fiamme Gialle Simone e Letizia Paolatto dell’Atletica Brugnera PN Friulintagli. Tra le atlete in gara figurano anche protagoniste che vantano esperienze internazionali: Busatta, Praticò, Fogato e Paolatto hanno infatti partecipato ai campionati europei e mondiali Under 20 negli anni 2024, 2025 e 2026.

Grande attesa anche per la prova maschile, che vedrà in gara Riccardo Befani dell’IloveRun Athletic Terni, con un accredito di 5,55 metri, insieme a Francesco Pugno della Safatletica Piemonte Asd, Vincenzo Vicerè dell’AS Atletica Virtus Lucca, Mattia Beda della SSD Nissolino Sport srl Asu e Nicolò Fusaro dell’Athletic Club 96 Alperia. Tra gli atleti più attesi dal pubblico reggino ci sarà anche Riccardo Lavino, portacolori dell’Atletica Barbas, protagonista della prima edizione dell’Asta in Piazza e pronto a tornare in pedana davanti al pubblico di casa.

Sport e istituzioni insieme per valorizzare Reggio Calabria

All’evento saranno presenti rappresentanti della Regione Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Comune di Reggio Calabria e della Federazione Italiana di Atletica Leggera, rappresentata dal Segretario Generale ad interim e dal Fiduciario Nazionale del Gruppo Giudici Gare. La loro partecipazione contribuirà a rafforzare il valore istituzionale della manifestazione, che punta a promuovere l’immagine della città e il legame tra grandi eventi sportivi e promozione del territorio. L’appuntamento è fissato per sabato 26 settembre alle ore 17:00 all’Arena dello Stretto, dove il pubblico potrà assistere gratuitamente alla sfida dei migliori specialisti italiani del salto con l’asta.