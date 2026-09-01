Reggio Calabria, ritorna “Scuole all’Opera”: il “Rigoletto” di Giuseppe Verdi al Teatro Cilea | INFO

La grande Opera torna a parlare ai giovani. Dal 16 al 20 novembre 2026, il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria ospiterà il nuovo appuntamento annuale di “Scuole all’Opera”, iniziativa inserita nel Cilea Opera Festival, festival sostenuto dal Ministero della Cultura, e rivolta agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado della Calabria e della Sicilia. Protagonista dell’edizione 2026 sarà “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, su libretto di Francesco Maria Piave, uno dei capolavori assoluti della storia dell’Opera. L’iniziativa assume quest’anno un significato ancora più particolare, ricorrendo il 125° anniversario della morte di Giuseppe Verdi.

Sarà una prima assoluta per “Scuole all’Opera”, che propone agli studenti un nuovo grande titolo del repertorio verdiano attraverso una formula pensata per trasformare la partecipazione allo spettacolo in un’autentica esperienza di conoscenza, emozione e crescita culturale.

La produzione vedrà impegnato un cast di prim’ordine sul palcoscenico oltre le consolidate realtà musicali reggine: l’Orchestra del Teatro Cilea e il Coro Lirico Francesco Cilea, in una produzione che punta a offrire agli studenti un incontro diretto con l’Opera attraverso interpreti e complessi professionali.

La Direzione Artistica è affidata al M° Alessandro Tirotta, che attraverso il Cilea Opera Festival e “Scuole all’Opera” prosegue un percorso dedicato alla diffusione della cultura musicale e operistica e, soprattutto, alla formazione del pubblico di domani.

L’Opera, un patrimonio da consegnare alle nuove generazioni.

Portare gli studenti a teatro significa renderli partecipi di un patrimonio che appartiene profondamente alla storia e all’identità culturale italiana. Dal 2023 la pratica del canto lirico in Italia è iscritta nella Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale dell’Umanità dell’UNESCO.

“Scuole all’Opera” parte proprio da questa consapevolezza: un patrimonio vive davvero soltanto quando viene conosciuto, condiviso e trasmesso alle nuove generazioni.

Assistere a Rigoletto non significa dunque soltanto partecipare a una rappresentazione teatrale. Significa entrare in contatto con Verdi, con la musica, il canto, l’orchestra, il teatro e con una tradizione culturale italiana conosciuta e ammirata in tutto il mondo.

L’esperienza assume inoltre un particolare valore didattico per la capacità dell’Opera di mettere insieme discipline diverse: musica, letteratura, storia, teatro, arti visive ed educazione al patrimonio culturale. Per questo l’iniziativa si rivolge ai dirigenti scolastici e ai docenti di tutte le aree disciplinari.

Il Cilea Opera Festival apre dunque ancora una volta le porte del grande teatro reggino alle nuove generazioni. L’appuntamento è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, invitati a programmare per tempo la partecipazione delle proprie classi alle rappresentazioni previste dal 16 al 20 novembre 2026 al Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria.

L’obiettivo è fare del Teatro Cilea una grande casa dell’Opera aperta agli studenti, nella quale migliaia di giovani possano scoprire che Verdi e il melodramma non appartengono soltanto ai libri di storia della musica, ma possono ancora emozionare, sorprendere e raccontare sentimenti universali.

L’invito alle scuole è quello di partecipare numerose, offrendo ai propri studenti l’opportunità di vivere il teatro dal vivo e di scoprire uno dei massimi capolavori del repertorio italiano all’interno di un Festival riconosciuto e sostenuto dal Ministero della Cultura.

Perché portare oggi un ragazzo all’Opera significa contribuire a formare lo spettatore, il cittadino e il custode del patrimonio culturale di domani.