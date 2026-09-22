Reggio Calabria, riparte il laboratorio delle danze tradizionali del Centro Sud Italia: Agata Scopelliti alla guida del 15° anno

Riparte a Reggio Calabria il laboratorio delle danze tradizionali del Centro Sud Italia, giunto al suo quindicesimo anno di attività. L’appuntamento inaugurale è fissato per giovedì 1 ottobre 2026 alle ore 20:00 presso la sede dell’associazione Incontriamoci Sempre, all’interno della stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina, con il raduno di presentazione della nuova stagione. Alla guida del progetto ci sarà ancora una volta Agata Scopelliti, che illustrerà ai tanti partecipanti già iscritti le novità del percorso che accompagnerà gli appassionati nel corso dell’anno, tra danza, tradizione, cultura popolare e momenti di convivialità.

Agata Scopelliti, oltre trent’anni di esperienza nelle danze popolari

Il laboratorio si conferma un punto di riferimento per la valorizzazione delle danze tradizionali del Centro Sud Italia, grazie alla professionalità di Agata Scopelliti, considerata tra le più importanti interpreti a livello nazionale nel settore delle danze popolari e delle tradizioni regionali.

Con oltre trent’anni di esperienza maturata in Italia e in Europa, la maestra reggina ha dedicato la propria attività alla riscoperta e alla diffusione dei patrimoni musicali e coreutici delle diverse comunità, con particolare attenzione alle tradizioni della Calabria.

Nel suo percorso professionale figurano centinaia di stage e incontri formativi, che hanno portato i ritmi e le danze del Sud Italia anche oltre i confini nazionali.

Dalla Calabria al Marocco, fino a Parigi sotto la Torre Eiffel

Tra gli appuntamenti più recenti spicca il grande successo dello stage realizzato il mese scorso in Marocco, mentre il prossimo 15 novembre Agata Scopelliti sarà protagonista di un importante appuntamento dedicato al Sonu e Ballu a Parigi. Nella capitale francese, sotto la Torre Eiffel, la maestra porterà i suoni, i ritmi e le danze tipiche dei Santi Agata e Aspromontane, contribuendo alla diffusione internazionale delle tradizioni calabresi.

“Lo Stretto che balla” torna protagonista a Reggio Calabria

La nuova stagione del laboratorio si apre dunque con l’obiettivo di continuare a creare uno spazio di incontro e partecipazione, dove la passione per la danza si intreccia con la memoria e l’identità dei territori. L’appuntamento con “Lo Stretto che Balla” è per giovedì 1 ottobre 2026 alle ore 20:00 nella suggestiva cornice della stazione FS di Reggio Calabria Santa Caterina, per dare il via a un nuovo anno all’insegna delle tradizioni popolari.

Ho mantenuto tutte le informazioni del comunicato, rendendo più centrale la notizia della ripartenza del laboratorio e valorizzando il ruolo di Agata Scopelliti e la dimensione internazionale del progetto.