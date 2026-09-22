Reggio Calabria, riconosciuto in Italia il titolo di sostegno conseguito all’estero: risultato storico per un docente ADMM e ADSS

Diamante Formazione celebra un risultato di grande rilievo per ADMM e ADSS. Da Reggio Calabria prende forma un passaggio importante per tanti docenti con titolo conseguito all’estero, frutto di anni di lavoro e della determinazione di Raffaele Nucera, che ha creduto in questo percorso anche nei momenti più difficili. È da Reggio Calabria che parte questo importante riconoscimento. Un risultato che riguarda un singolo docente, ma che assume un significato molto più ampio nel lungo e complesso percorso dei titoli di sostegno conseguiti all’estero. Il titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania presso la Universitatea Dimitrie Cantemir din Târgu Mureș è stato riconosciuto in Italia per l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, con riferimento ad ADMM e ADSS. Nel caso seguito da Diamante Formazione, il riconoscimento è arrivato senza che il docente interessato dovesse svolgere un percorso INDIRE.

Per chi in questi anni ha vissuto direttamente le difficoltà legate al riconoscimento dei titoli esteri, non è un passaggio di poco conto. Dietro questo risultato ci sono anni di studio, assistenza, confronti, ricorsi, attese e momenti nei quali sembrava che ogni strada fosse diventata più difficile. A crederci fin dall’inizio è stato Raffaele Nucera, Direttore Generale della Dimitrie Cantemir e Capo Dipartimento ANIEF – Dipartimento Diamante. Anche quando molti docenti avevano perso fiducia e vedevano allontanarsi la possibilità di valorizzare il percorso svolto, Nucera ha continuato a lavorare, insieme ai professionisti e ai legali che hanno seguito le diverse fasi della vicenda.

“È una soddisfazione davvero grande – dichiara Raffaele Nucera – perché dietro questo provvedimento non c’è il lavoro di qualche settimana, ma un impegno che dura da anni. Ci sono stati momenti difficili, nei quali sarebbe stato più semplice fermarsi. Noi abbiamo scelto di continuare, perché non volevamo lasciare soli i docenti che avevano investito tempo, risorse e sacrifici nella loro formazione.” Il provvedimento interessa entrambi i gradi della scuola secondaria: ADMM per la scuola secondaria di primo grado e ADSS per la scuola secondaria di secondo grado. Ed è proprio l’assenza, nel caso specifico, del passaggio attraverso il percorso INDIRE a rendere il risultato particolarmente significativo per Diamante Formazione.

“Questo riconoscimento – prosegue Nucera – ci dice che il lavoro svolto aveva un senso e che valeva la pena non arrendersi. Per il docente coinvolto è un traguardo personale fondamentale. Per noi è anche la conferma della serietà di un percorso nel quale abbiamo creduto quando, intorno, prevalevano delusione e sfiducia.” Diamante Formazione ha seguito il docente nelle varie fasi, mettendo a disposizione un’assistenza costante e competenze maturate proprio nel delicato settore dei titoli conseguiti all’estero. Un ambito nel quale, negli ultimi anni, migliaia di insegnanti hanno dovuto confrontarsi con procedure articolate e con un quadro in continua evoluzione. Il lavoro si è sviluppato anche attraverso il Dipartimento Diamante di ANIEF, guidato da Nucera e dedicato all’assistenza dei docenti e dei soci in possesso di titoli esteri.

L’obiettivo, fin dall’inizio, è stato quello di non limitarsi a dare informazioni, ma di accompagnare le persone nelle difficoltà concrete che incontravano lungo il percorso. Il risultato ottenuto a Reggio Calabria non risolve automaticamente le situazioni ancora aperte e ogni posizione deve essere valutata sulla base dei propri atti e del proprio percorso. Ma rappresenta un segnale importante e restituisce fiducia a tanti insegnanti che, dopo anni di attesa, continuano a chiedere che la propria formazione venga esaminata e riconosciuta secondo le regole applicabili.

“Quando altri avevano ormai perso ogni speranza – sottolinea Nucera – noi abbiamo scelto di continuare. Abbiamo studiato ogni passaggio, verificato i documenti, lavorato accanto ai nostri legali e seguito le situazioni con attenzione. Oggi c’è un risultato concreto e, proprio per questo, sentiamo ancora di più la responsabilità di continuare il lavoro.” Un ringraziamento particolare va ai legali che hanno seguito la vicenda. Un lavoro definito da Diamante Formazione scrupoloso, attento e meticoloso, fondamentale per ricostruire e rappresentare in modo puntuale tutti gli elementi del percorso.

“Ai nostri legali va un grazie sincero – aggiunge Nucera – perché hanno affrontato ogni passaggio con grande precisione. La loro capacità di approfondire gli aspetti della vicenda e di sostenerli con attenzione è stata determinante per arrivare a questo risultato.” Per Diamante Formazione e per la Universitatea Dimitrie Cantemir, dunque, questo riconoscimento non viene vissuto come un punto di arrivo. È piuttosto una tappa importante di un percorso iniziato anni fa e portato avanti con costanza, anche nei momenti in cui tutto sembrava più complicato. Da Reggio Calabria parte così un risultato destinato ad avere attenzione nel mondo della scuola: non una promessa generalizzata, ma un fatto concreto che riaccende la fiducia e dà nuovo impulso al lavoro a tutela dei docenti con titolo conseguito all’estero. E dietro il riconoscimento ottenuto da un singolo insegnante c’è oggi un messaggio semplice rivolto a chi sta ancora aspettando: il lavoro continua.