Reggio Calabria, questa sera lo spettacolo pirotecnico: fuochi d’artificio a mezzanotte dopo il concerto di Emis Killa

Lo spettacolo pirotecnico previsto per la serata di ieri in occasione della conclusione delle celebrazioni della Madonna della Consolazione a Reggio Calabria torna protagonista del programma degli eventi cittadini. Dopo l’annullamento della serata di ieri a causa delle avverse condizioni climatiche, l’Amministrazione comunale ha comunicato il recupero dei fuochi d’artificio per questa sera, al termine del concerto di Emis Killa in programma in Piazza Indipendenza. Il cielo di Reggio Calabria si illuminerà dunque a mezzanotte, quando prenderà il via lo spettacolo pirotecnico atteso da cittadini e visitatori. La decisione è stata ufficializzata dal Comune, che ha confermato la volontà di non rinunciare a uno degli appuntamenti più attesi del calendario delle festività.

I fuochi d’artificio dopo il concerto di Emis Killa in Piazza Indipendenza

La serata entrerà nel vivo con il concerto di Emis Killa, previsto alle 22:30 in Piazza Indipendenza, che rappresenterà uno dei momenti conclusivi del programma di eventi. Al termine dell’esibizione dell’artista milanese, spazio quindi allo spettacolo pirotecnico che accompagnerà la chiusura della giornata con una suggestiva cornice di luci e colori sullo Stretto.

L’Amministrazione comunale ha precisato: “Lo spettacolo pirotecnico, inizialmente previsto nella serata di ieri e annullato a causa delle avverse condizioni climatiche, si terrà questa sera a mezzanotte. I fuochi d’artificio illumineranno il cielo di Reggio Calabria al termine del concerto di Emis Killa, in programma alle 22:30 in Piazza Indipendenza”.

Reggio Calabria, confermato il grande finale delle celebrazioni

Il recupero dello spettacolo rappresenta il momento conclusivo di una giornata particolarmente attesa dalla città, che in questi giorni ha vissuto le tradizionali celebrazioni legate alla Madonna della Consolazione, patrona di Reggio Calabria. Dopo il rinvio imposto dal maltempo, il Comune ha quindi scelto di confermare l’appuntamento, garantendo lo svolgimento dei fuochi d’artificio nella nuova data programmata. L’obiettivo è offrire alla cittadinanza e ai tanti visitatori presenti in città un finale all’altezza delle aspettative, con lo spettacolo luminoso che chiuderà ufficialmente la serata in Piazza Indipendenza.