Reggio Calabria, pulizia straordinaria al mercato di San Gregorio: al via il rilancio dopo anni di abbandono

Dopo oltre un decennio di abbandono e mancata valorizzazione, il mercato di San Gregorio a Reggio Calabria torna al centro dell’attenzione dell’amministrazione comunale. È stata effettuata una prima operazione di pulizia dell’area, un intervento che rappresenta il primo passo verso un più ampio percorso di riqualificazione e rilancio di uno spazio considerato strategico per il territorio. L’Amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cannizzaro intende dare seguito agli impegni assunti in campagna elettorale, puntando sul recupero dell’area con l’obiettivo di renderla funzionale.

Il sopralluogo del sindaco Cannizzaro e i primi risultati concreti

Il percorso è partito dal sopralluogo effettuato venerdì scorso dal sindaco Francesco Cannizzaro, che ha consentito di verificare direttamente le condizioni dell’area e individuare le prime necessità di intervento. Da quella verifica sono scaturite le prime azioni operative, a partire dalla pulizia del mercato, considerata un passaggio indispensabile per avviare il processo di recupero.