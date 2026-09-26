Reggio Calabria, poesia e musica al circolo Rocco Polimeni per l’inaugurazione dell’anno sociale della FIDAPA Morgana

Si è svolto il 25 settembre presso il circolo Rocco Polimeni di Reggio Calabria la serata di inaugurazione dell’anno sociale della sezione FIDAPA Morgana di Reggio Calabria 26/27 presieduta dalla Prof. ssa Federika Gallo in sinergia con il CRAL Università Mediterranea presieduto dalla Dott. ssa Letizia Casile, protagonista della serata è stato la raccolta di poesie Cerco il cuore di Nancy Calabro un libro che ci invita a fermarci ascoltare, riscoprire il valore delle emozioni.

La Dott. ssa Amalia Papasidero ha accompagnato il pubblico alla scoperta del libro con finale un reading di poesie. A rendere ancora più suggestiva la serata è stato l’intermezzo musicale con NOTE DI CUORE con il Soprano Katia Fassari mezzosoprano Gabriella Grassi al pianoforte Loredana Anghelone un intreccio di poesia e musica che ha accompagnato l’intera serata.