Reggio Calabria, perdita su una condotta: disagi idrici in diverse zone della città | INFO e DETTAGLI

Una perdita sulla condotta Tuccio Vecchio, in prossimità dei pozzi Macellari nella zona di Pantano, ha reso necessario un intervento urgente sulla rete idrica da parte dei tecnici di Sorical. La società che gestisce il servizio idropotabile ha comunicato ai cittadini la presenza del disservizio e l’avvio delle operazioni per ripristinare la normale erogazione dell’acqua. L’intervento si è reso indispensabile per consentire la riparazione della condotta danneggiata e garantire il ritorno alla piena funzionalità dell’infrastruttura nel più breve tempo possibile.

Le zone interessate dai disagi idrici a Reggio Calabria

A causa del guasto alla rete, potranno verificarsi disagi nell’erogazione dell’acqua in diverse aree del territorio comunale di Reggio Calabria. Il problema riguarda in particolare le zone servite dalla condotta interessata dalla perdita. Tra le località coinvolte figurano Macellari Basso, San Giovanni, Sant’Anna, Quattronari, Loggia, Lume, San Filippo, Grottello, Feudo, Borgo Nocille, Strada Lia e Pecoraro. I cittadini residenti nelle aree interessate potrebbero quindi riscontrare temporanee riduzioni della pressione o sospensioni del servizio fino alla conclusione delle attività di manutenzione.

Tecnici Sorical impegnati nella riparazione della condotta

I tecnici di Sorical sono già impegnati nelle operazioni di intervento sulla condotta Tuccio Vecchio, con l’obiettivo di completare la riparazione e consentire il ripristino del servizio idrico regolare nel minor tempo possibile. La società ha assicurato il massimo impegno per limitare la durata del disservizio e ridurre i disagi per gli utenti coinvolti. Al termine dei lavori, l’erogazione dell’acqua tornerà progressivamente alla normalità nelle zone interessate.

Le scuse di Sorical ai cittadini per i disagi

Attraverso la comunicazione ufficiale, Sorical ha espresso le proprie scuse ai cittadini per gli inconvenienti causati dall’intervento necessario sulla rete idrica. La società invita gli utenti interessati a considerare la temporaneità del problema, legato a un guasto improvviso che ha richiesto un’azione immediata per la messa in sicurezza e il ripristino dell’infrastruttura.