Reggio Calabria, per Festa di Madonna Le Muse lanciano il contest “Iconografia Mariana”: il pubblico sceglierà l’opera più rappresentativa

L’arte incontra la devozione popolare e passa anche attraverso i social. L’Associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria presenta il contest “Iconografia Mariana”, un Premio Popolare dedicato alla Madonna della Consolazione, patrona della città. A lanciare la nuova iniziativa è il presidente delle Muse, Giuseppe Livoti, che riprende così un percorso culturale e artistico già avviato lo scorso anno attorno alla figura della Vergine particolarmente cara ai reggini. Sulla pagina Facebook de Le Muse sono state pubblicate le opere pittoriche e a tecnica mista realizzate dagli artisti, accompagnate dal nome di ciascun autore. Saranno direttamente gli utenti a esprimere la propria preferenza attraverso i like: il numero delle reazioni ricevute decreterà l’opera considerata più rappresentativa dal pubblico reggino e, più in generale, dai frequentatori della pagina social.

Il nuovo contest nasce dall’esperienza dello scorso anno, quando l’associazione aveva organizzato, nell’ambito dei “Sette Sabati – itinerario in onore della Madonna della Consolazione”, una serie di appuntamenti che avevano portato i fedeli a ritrovarsi presso l’Eremo per rinnovare il proprio affidamento alla Vergine. Il percorso aveva unito arte, musica corale e momenti di riflessione, comprendendo anche un’importante iniziativa culturale ospitata proprio all’ingresso della Basilica all’Eremo.

In quella occasione era stato inoltre organizzato per la prima volta un gemellaggio tra l’Associazione culturale Le Muse di Reggio Calabria e l’Associazione Portatori della Vara, presieduta da Gaetano Surace. L’iniziativa aveva rappresentato un momento di collaborazione rivolto all’intera comunità con l’invito a “onorare Maria Madre della Consolazione, avvocata del popolo reggino”.

Le opere degli artisti reggini

A confrontarsi con l’iconografia della Madonna della Consolazione erano stati diversi artisti contemporanei soci delle Muse, ciascuno attraverso una propria interpretazione. Margherita Battaglia aveva realizzato una Madonna con Bambino isolandone le figure dal contesto iconografico, mentre Cristina Benedetto aveva proposto una resa stilizzata e simbolica della vara processionale inserita tra elementi floreali.

Patrizia Crupi aveva lavorato sulla rappresentazione prospettica, attraverso fili pregiati, di luoghi mariani come la Cattedrale e l’Eremo; Emanuela Lugarà aveva invece sovrapposto l’immagine canonica del quadro a una luminosa cornice digitale. Tina Nicolò aveva affrontato l’iconografia della rappresentazione storica attraverso un luminismo intenso, mentre Francesca Perina aveva rappresentato il rito della processione immerso in un’atmosfera mistica. Grazia Papalia, infine, aveva interpretato il movimento del quadro inserendolo nel contesto storico e architettonico dei luoghi.

Votazioni aperte fino al 20 settembre

A distanza di un anno, Le Muse trasformano quel percorso in un vero e proprio Premio Popolare. La formula punta a coinvolgere direttamente cittadini e utenti del web, adattando l’esperienza artistica alle modalità di partecipazione offerte dai social network. Per Livoti si tratta di un adattamento ai nuovi tempi e al mondo virtuale, nella convinzione che l’arte abbia una natura inclusiva e possa parlare a tutti, mentre il like diventa uno strumento immediato per manifestare un gusto e una preferenza personale.

L’opera che avrà raccolto il maggior numero di like entro domenica 20 settembre alle ore 24 sarà premiata nelle settimane successive, in occasione della presentazione pubblica del nuovo Direttivo delle Muse. Un appuntamento che si inserirà anche nelle celebrazioni per i 27 anni di attività dell’associazione culturale reggina.