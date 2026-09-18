Reggio Calabria, paura davanti al Montessori. Marciapiede rotto e pericoloso, la denuncia del Dirigente: “può succedere un incidente”

“Buongiorno, sono il Dirigente della scuola dell’infanzia Montessori situata in centro, esattamente in via Fata Morgana 81 a Reggio Calabria. Vorrei segnalare una situazione di rischio per una parte di marciapiede rotto, con pezzi di mattonelle staccate e per di più il suddetto è situato in discesa (nel senso di marcia delle auto) proprio a ridosso della seconda entrata della scuola, che porta all’ascensore interno, indispensabile per l’accesso da parte dei genitori che hanno passeggini e bambini piccoli”. E’ questa la segnalazione inviata alla Redazione di StrettoWeb dal Dirigente della scuola dell’infanzia Montessori, Marcello Iurato.

“Il sottoscritto ha richiesto a suo tempo (agosto) alla circoscrizione “Reggio centro” di intervenire parlando al telefono, tramite altra persona, direttamente con il Presidente di detta circoscrizione, il quale mi ha assicurato un tempestivo intervento, ma ad oggi nonostante più volte sollecitato, ho avuto le solite risposte e giustificazioni inutili e il marciapiede è peggiorato, specialmente dopo gli ultimi rovesci di questi giorni”.

“Personalmente sono molto soddisfatto della nuova Amministrazione e del ns. Sindaco (che ho votato) e che si sta dimostrando veramente capace, dopo 12 anni di inefficienza totale da parte di Falcomatà, ma i rappresentanti di circoscrizione dovrebbero essere all’altezza del loro compito e facilitare l’Amministrazione alla gestione della città , anche perchè, basta una sola “pecora nera” per mettere in cattiva luce, anche l’immagine del ns. Sindaco e della Sua Amministrazione. Vi ringrazio anticipatamente per un eventuale intervento da parte Vs. per risolvere questo disagio e prima che possa accadere un incidente con conseguenze spiacevoli”.