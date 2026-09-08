Reggio Calabria, Palazzo San Giorgio si illumina di blu per la Giornata mondiale della fibrosi cistica

Il Palazzo comunale di Reggio Calabria si colorerà di blu in occasione della Giornata mondiale della fibrosi cistica, aderendo a un momento simbolico di sensibilizzazione e vicinanza verso tutte le persone che convivono con questa patologia e verso le loro famiglie. L’illuminazione di Palazzo San Giorgio rappresenta un gesto concreto per mantenere alta l’attenzione su una malattia che coinvolge ogni giorno migliaia di persone e che richiede un impegno costante sul fronte della ricerca scientifica, dell’assistenza e dei percorsi di cura.

A spiegare il significato dell’iniziativa è il Presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria Federico Milia, che sottolinea il valore simbolico dell’adesione della città alla Giornata mondiale dedicata alla fibrosi cistica. “Illuminare di blu Palazzo San Giorgio – dichiara il Presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria Federico Milia – significa accendere idealmente ma anche concretamente una luce sulla necessità di continuare a parlare di fibrosi cistica, di sostenere la ricerca scientifica e di garantire percorsi di cura sempre più efficaci e adeguati alle persone affette da questa patologia. Dietro ogni diagnosi ci sono persone, famiglie, sacrifici e una quotidianità spesso segnata da difficoltà che non sempre sono visibili all’esterno”.

Il presidente del Consiglio comunale evidenzia come dietro la malattia ci siano storie personali e familiari che spesso rimangono lontane dall’attenzione pubblica, ma che richiedono sostegno, consapevolezza e un impegno continuo da parte delle istituzioni. “Con questa iniziativa – prosegue il Presidente Milia – il Consiglio comunale di Reggio Calabria vuole ribadire la propria vicinanza a chi affronta ogni giorno questa sfida. Il blu che illuminerà Palazzo San Giorgio vuole rappresentare soprattutto consapevolezza, oltre che solidarietà. È importante che le istituzioni facciano la propria parte nel sostenere la sensibilizzazione e nel mantenere alta l’attenzione sui bisogni dei pazienti e delle loro famiglie”.

Informazione, ricerca e assistenza al centro del messaggio della Giornata mondiale

Con questa iniziativa, l’Amministrazione comunale e il Consiglio comunale di Reggio Calabria intendono unirsi al messaggio della Giornata mondiale della fibrosi cistica, richiamando l’importanza della conoscenza della malattia e del sostegno alle attività scientifiche.

Informazione, ricerca, prevenzione e assistenza rappresentano infatti strumenti fondamentali per migliorare la qualità della vita delle persone con fibrosi cistica e per accompagnare i pazienti e le loro famiglie nel percorso quotidiano di gestione della patologia.

Il blu che illuminerà Palazzo San Giorgio diventa così un simbolo di attenzione e partecipazione della comunità reggina, con l’obiettivo di contribuire alla diffusione della consapevolezza e alla costruzione di una rete sempre più forte attorno a chi vive questa condizione.