Reggio Calabria, palazzo a fuoco a Santa Caterina di fronte la scuola Falcomatà-Archi: grossa colonna di fumo, evacuazioni in tutto il quartiere | FOTO E VIDEO

Momenti di apprensione nel quartiere Santa Caterina di Reggio Calabria, dove in questi minuti è divampato un incendio in un palazzo nelle vicinanze della scuola Falcomatà-Archi. All’interno dell’immobile erano presenti due persone che però sono riuscite a scappare e mettersi in salvo. Dalla zona interessata si è levata una grossa colonna di fumo, visibile anche a distanza, che ha attirato l’attenzione dei residenti e degli automobilisti in transito. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia di Stato, impegnati nelle operazioni di gestione dell’emergenza e nella messa in sicurezza dell’area. Tutta l’area intorno all’incendio è stata evacuata, compresa la scuola, già dalle ore 12:00 di questa mattina.

Le cause del rogo non sono ancora state accertate e saranno oggetto delle verifiche tecniche che verranno effettuate nelle prossime ore, ma dalle prime sommarie informazioni sembrerebbe che l’incendio sia stato causato da lavori in corso sul tetto, dove alcuni operai stavano passando la guaina di catrame con il cannello. Fortunatamente non risultano feriti.

Incendio a Santa Caterina, intervento dei Vigili del Fuoco per contenere le fiamme

L’allarme è scattato dopo che alcuni residenti hanno notato la presenza di fumo intenso proveniente dalla zona di Santa Caterina, una delle aree più frequentate di Reggio Calabria, situata lungo il versante nord della città. La presenza della colonna di fumo ha richiesto un intervento rapido delle squadre di soccorso, con i pompieri arrivati sul posto per individuare il punto esatto di origine dell’incendio e procedere alle operazioni di spegnimento. Gli operatori stanno lavorando per circoscrivere il fronte delle fiamme e impedire che il fuoco possa propagarsi ad altre zone vicine.

Paura tra i residenti: il rogo vicino alla scuola Falcomatà-Archi

L’aspetto che ha generato maggiore preoccupazione riguarda la vicinanza dell’incendio alla scuola Falcomatà-Archi, struttura scolastica che si trova nell’area interessata. Tutta la scuola è stata evacuata alle ore 12 di questa mattina. La situazione viene comunque monitorata dalle forze dell’ordine e dai soccorritori presenti sul posto. La presenza della Polizia consente di gestire l’eventuale necessità di delimitare alcune aree, agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza e garantire condizioni di sicurezza durante l’intervento.

Fumo visibile in tutta la zona nord di Reggio Calabria

La colonna di fumo dell’incendio è risultata particolarmente evidente, attirando numerose segnalazioni da parte dei cittadini. Gli incendi in area urbana richiedono particolare attenzione perché possono coinvolgere materiali differenti e sviluppare rapidamente grandi quantità di fumo, soprattutto in presenza di vento o condizioni atmosferiche favorevoli alla propagazione. I Vigili del Fuoco stanno valutando la situazione sul campo, concentrandosi sia sullo spegnimento del rogo sia sulla prevenzione di eventuali conseguenze per le aree circostanti.

Indagini sulle cause dell’incendio: attesi aggiornamenti nelle prossime ore

Al momento non sono disponibili informazioni definitive sull’origine delle fiamme. Le cause potranno essere stabilite soltanto dopo le verifiche dei tecnici dei Vigili del Fuoco, che dovranno analizzare il luogo di innesco e gli eventuali elementi utili alla ricostruzione della dinamica. Non si esclude nessuna ipotesi, ma sarà necessario attendere gli accertamenti ufficiali prima di formulare qualsiasi valutazione. La priorità, in questa fase, resta quella di completare le operazioni di spegnimento e garantire la sicurezza della zona.

Santa Caterina sotto osservazione: aggiornamenti in tempo reale sull’incendio

L’area di Santa Caterina a Reggio Calabria resta quindi sotto osservazione mentre proseguono gli interventi dei soccorritori. La presenza contemporanea di Vigili del Fuoco e Polizia di Stato testimonia la necessità di una risposta coordinata per affrontare l’emergenza e ridurre al minimo eventuali disagi per la popolazione. Seguiranno aggiornamenti sull’evoluzione dell’incendio vicino alla scuola Falcomatà-Archi, sulle operazioni di spegnimento e sulle eventuali conseguenze per la zona interessata.