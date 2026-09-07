Reggio Calabria ospita il Trofeo OptiSud Mediterranean Cup: il 9 settembre la presentazione | INFO

La città di Reggio Calabria si prepara ad accogliere un importante appuntamento sportivo dedicato alla vela. Venerdì 11 e sabato 12 settembre il Lungomare di Reggio Calabria ospiterà la terza tappa del Trofeo OptiSud Mediterranean Cup, competizione riservata alla classe Optimist, tra le più importanti categorie formative della vela giovanile. L’evento sarà presentato ufficialmente nel corso di una conferenza stampa in programma mercoledì 9 settembre alle ore 10:00 nella Sala Lampadari di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria.