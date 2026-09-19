Reggio Calabria, nuovo strumento salvavita per la Pediatria del GOM: donato il dispositivo per le emergenze pediatriche

Questa mattina, presso l’Aula Spinelli del Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria, si è tenuta la cerimonia di consegna ufficiale di un innovativo strumento per l’accesso intraosseo destinato all’Unità Operativa Complessa (UOC) di Pediatria. L’iniziativa è il frutto di una profonda sinergia istituzionale tra il Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria e l’Ufficio del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Città Metropolitana.

Il dispositivo per l’accesso intraosseo rappresenta un presidio medico d’eccellenza e un fondamentale strumento salvavita nelle emergenze pediatriche. Permette infatti al personale sanitario di intervenire con estrema rapidità nei casi in cui il reperimento di una via venosa tradizionale risulti difficile o impossibile, azzerando i tempi di attesa nei momenti in cui anche un solo secondo può fare la differenza per la vita di un piccolo paziente.

Una tecnologia d’avanguardia che va a supportare lo straordinario e instancabile lavoro quotidiano dei medici e del personale sanitario del reparto di Pediatria, veri e propri pilastri nella tutela della salute dei più piccoli, capaci di coniugare altissima professionalità medica e profonda empatia umana.

Alla cerimonia hanno preso parte la Direzione Strategica del GOM, il personale medico del reparto di Pediatria, i rappresentanti del Kiwanis Club Juppiter e il Garante metropolitano dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Cav. Dott. Lorenzo Festicini. Significativa, inoltre, la presenza del Garante predecessore, a testimonianza di una continuità istituzionale virtuosa: il progetto era infatti nato e stato avviato prima dell’insediamento dell’attuale Garante, trovando oggi il suo ideale e concreto compimento.

“La tutela dell’infanzia non si fa con i protocolli d’intesa o con la burocrazia, ma stando concretamente sulla linea di trincea, che in questo caso è la medicina d’urgenza” – ha dichiarato a margine dell’evento il Garante Cav. Dott. Lorenzo Festicini –. “Questo strumento non è una semplice dotazione tecnologica, ma è tempo regalato alla speranza dei bambini e delle loro famiglie. Quando l’Ufficio del Garante ha patrocinato questa iniziativa, lo ha fatto con una visione istituzionale e strategica chiara: fare da collante indispensabile tra l’eccellenza della sanità pubblica, rappresentata dal GOM, e la straordinaria sensibilità del Terzo Settore incarnata dal Kiwanis. Questo è il Lavoro che vogliamo promuovere ed esportare: una rete istituzionale compatta, dove nessuno fa un passo indietro quando si tratta del futuro dei nostri figli”.

Subito dopo la cerimonia di consegna, il Garante Festicini ha voluto fortemente visitare di persona il reparto di Pediatria. Accompagnato dall’équipe medica, il Garante ha voluto constatare da vicino le condizioni della struttura e toccare con mano la realtà del reparto, esprimendo il proprio profondo apprezzamento e ringraziamento per l’operato quotidiano dei medici, che lavorano con dedizione assoluta in un settore così delicato.

I rappresentanti del Kiwanis Club Juppiter hanno espresso grande soddisfazione per la riuscita del progetto, ribadendo come l’unione delle forze tra associazionismo e istituzioni pubbliche sia la chiave per dare risposte immediate e tangibili ai bisogni più urgenti del territorio metropolitano. La Direzione del GOM e l’équipe medica della UOC Pediatria hanno espresso il più vivo ringraziamento per una donazione che innalza ulteriormente gli standard di sicurezza e di efficacia negli interventi d’emergenza pediatrica della struttura, valorizzando le competenze di un reparto d’eccellenza.