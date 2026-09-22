Reggio Calabria, nuovo incontro in città per Frank Benedetto a pochi giorni dalle elezioni suppletive

Frank Benedetto, candidato alle elezioni suppletive della Camera dei deputati nel collegio uninominale 05 Calabria, incontrerà i cittadini di Mosorrofa mercoledì 23 settembre 2026. L’appuntamento è fissato alle ore 17:00 in piazza San Demetrio, dove il candidato condividerà il percorso della propria candidatura con gli abitanti della frazione reggina e raccoglierà suggerimenti e proposte provenienti dal territorio.

L’incontro rientra nelle iniziative della campagna elettorale in vista del voto suppletivo della Camera, in programma domenica 27 e lunedì 28 settembre 2026, per il seggio lasciato vacante dopo l’elezione di Francesco Cannizzaro a sindaco di Reggio Calabria. La locandina invita alla partecipazione tutti gli abitanti di Mosorrofa e presenta Frank Benedetto come candidato sostenuto da una coalizione composta da diverse forze politiche, tra cui Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle, Centro Democratico, PSI, Calabria in Europa, Rifondazione Comunista e altre realtà dell’area progressista e riformista.