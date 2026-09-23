Reggio Calabria, nuovo appuntamento con “Contenitore di idee”: al centro un dialogo culturale sul fumetto

Il fumetto, l’illustrazione e la fantasia saranno protagonisti domenica 27 settembre al Medinblu di Reggio Calabria, dove alle ore 18 si rinnova l’appuntamento con “Contenitore di idee”, il progetto culturale diretto artisticamente da Simona Treccosti. A condurre la serata sarà il giornalista Raffaele Mortelliti, che incontrerà Umberto Giampà, illustratore, fumettista e caricaturista, per un confronto dedicato al suo percorso creativo e al progetto “Orcs & Gobelins”. Un’occasione per entrare nel mondo dell’illustrazione e scoprire come nascono personaggi, ambientazioni e immaginari capaci di trasformare il disegno in racconto.

L’appuntamento segnerà anche un momento importante per il progetto BLUcomics, con l’inaugurazione della mostra dedicata alla prima edizione del concorso di illustrazione fumettistica promosso dal Medinblu.

Il percorso espositivo presenterà le opere realizzate dagli artisti partecipanti, affiancate da alcune opere fuori concorso, in un’esposizione pensata per offrire una lettura più ampia e articolata del panorama dell’illustrazione contemporanea.

La serata sarà inoltre dedicata alla premiazione della prima edizione di BLUcomics. La giuria è composta da Umberto Giampà, Raffaele Mortelliti, Simona Treccosti e Sergio Pitasi, direttore del Medinblu, che hanno esaminato i lavori presentati al concorso.

BLUcomics nasce con l’intento di creare uno spazio di confronto e valorizzazione per gli illustratori, offrendo ai partecipanti la possibilità di portare il proprio lavoro fuori dallo spazio personale dello studio e metterlo in relazione con il pubblico e con altri artisti.

La mostra potrà essere visitata tutti i giorni dalle 10 alle 22 fino al 18 ottobre, negli spazi del Medinblu. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di “Contenitore di idee”, che continua a proporre incontri e appuntamenti capaci di intrecciare arte, cultura, creatività e territorio.