Reggio Calabria, nuovi orari per il cimitero di Modena dal 14 settembre | DETTAGLI

Nuove disposizioni per l’accesso al cimitero di Modena. A partire da lunedì 14 settembre 2026 sarà introdotta una modifica agli orari di apertura della struttura, con una chiusura giornaliera programmata nella fascia centrale della giornata. Secondo quanto comunicato dall’amministrazione, il cimitero resterà chiuso dalle ore 12:00 alle ore 16:00, mentre l’accesso ai cittadini sarà consentito esclusivamente nelle fasce mattutine e pomeridiane previste dal nuovo calendario. La modifica riguarda quindi le modalità di fruizione del servizio e invita i visitatori a prestare particolare attenzione agli orari stabiliti, così da evitare disagi negli ingressi e nelle uscite.

Gli orari settimanali del cimitero di Modena

Il nuovo calendario prevede una differenziazione degli orari nei vari giorni della settimana. Il lunedì il cimitero resterà chiuso, mentre da martedì a sabato sarà possibile accedere dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 18:00. Per quanto riguarda la giornata di domenica, l’apertura sarà garantita nella fascia unica dalle 7:00 alle 13:00. L’amministrazione ricorda inoltre che i cittadini dovranno rispettare l’orario limite di ingresso e che l’accesso dovrà avvenire quindici minuti prima della chiusura, così da consentire il regolare deflusso dei visitatori e la conclusione delle attività all’interno dell’area cimiteriale.

L’invito ai cittadini a rispettare le nuove fasce orarie

L’aggiornamento degli orari del cimitero di Modena è stato comunicato per consentire una migliore organizzazione del servizio e garantire una corretta gestione degli spazi. Ai cittadini viene quindi richiesto di programmare le visite tenendo conto delle nuove fasce di apertura, evitando di presentarsi negli orari di chiusura compresi tra le 12:00 e le 16:00 e rispettando il termine previsto prima della chiusura definitiva dei cancelli.