Reggio Calabria, nominato il nuovo Commissario Provinciale di UdC: “pieno sostegno alla candidatura di Roscioli alle suppletive”

L’Unione di Centro avvia una nuova fase organizzativa nella provincia di Reggio Calabria. Il commissario regionale Salvatore Bulzomì ha affidato all’avvocato Paolo Arillotta l’incarico di commissario provinciale del partito, nell’ambito del progetto di ricostruzione dell’UdC sul territorio reggino. La nomina è stata decisa d’intesa con il segretario nazionale Antonio De Poli e con il presidente nazionale Lorenzo Cesa, con l’obiettivo di rilanciare la presenza politica del partito dopo gli ultimi anni di difficoltà.

Ad annunciare l’incarico è stato lo stesso Salvatore Bulzomì, che ha evidenziato il percorso politico e istituzionale del nuovo commissario provinciale. “Nell’ambito del progetto di ricostruzione dell’UDC nella provincia di Reggio Calabria, d’intesa con il Segretario Nazionale sen. Antonio De Poli, e con il Presidente Nazionale on.le Lorenzo Cesa, ho affidato all’amico avv. Paolo Arillotta, Vice Commissario Regionale del partito, l’incarico di Commissario Provinciale per la provincia di Reggio Calabria”.

Bulzomì ha ricordato inoltre le esperienze maturate da Arillotta nel corso della sua carriera politica e amministrativa. “L’avv. Arillotta è stato assessore provinciale e consigliere comunale nel Comune di Reggio Calabria, Segretario provinciale e regionale del CDU, e successivamente Presidente e Vicesegretario regionale vicario dell’UdC. Ha anche ricoperto prestigiosi incarichi nella DC e, dopo il suo dissolvimento, nel PPI”.

Il commissario regionale UdC ha sottolineato le difficoltà che attendono il nuovo percorso di ricostruzione, ma ha espresso fiducia nelle capacità politiche e professionali di Arillotta. “Sia io che l’avv. Arillotta siamo consapevoli della difficoltà che si dovranno affrontare, dopo le disastrose esperienze degli ultimi anni, ma sono certo che lo spessore politico, culturale e professionale dell’avv. Arillotta contribuirà in maniera efficace alla ricostruzione dell’UdC nella provincia di Reggio Calabria, per la quale ho garantito all’avv. Arillotta tutto il supporto possibile dal partito a tutti i livelli”.

Le suppletive alla Camera il primo appuntamento politico

Il primo banco di prova per la nuova organizzazione provinciale sarà rappresentato dalle prossime elezioni suppletive per il Collegio 5 della Camera dei Deputati, appuntamento che coinvolge il territorio di Reggio Calabria. L’UdC ha confermato il proprio sostegno al candidato del centrodestra Fabio Roscioli, indicato come il profilo scelto dal partito per rappresentare le istanze del territorio. “L’UdC è convintamente schierato a sostegno della candidatura del centro-destra dell’avv. Fabio Roscioli, professionista autorevole, e conosciuto negli ambienti politici ed istituzionali, e che, in questo scorcio di legislatura, saprà certamente rappresentare le istanze e le necessità del territorio come già l’on.le Cannizzaro ha saputo fare nel corso di tutti questi anni”.

Nella nota conclusiva, Bulzomì collega il voto delle suppletive anche alla volontà di rafforzare l’azione politica del centrodestra sul territorio metropolitano. “La conferma del voto al centro-destra servirà anche a rafforzare la proficua azione di governo che sta ponendo in essere il sindaco on.le Cannizzaro, e che già dalle prime battute si sta rilevando come apportatrice di sviluppo e progresso del Comune e dell’intero territorio metropolitano”. Con la nomina di Paolo Arillotta, l’UdC punta dunque a ricostruire una struttura organizzativa stabile nella provincia di Reggio Calabria e a rilanciare il proprio ruolo nello scenario politico locale in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.