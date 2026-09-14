Reggio Calabria, Nesci saluta il Generale Totaro: “lascia un’eredità di legalità e territori più sicuri”

“Nel momento in cui il Generale di Brigata Cesario Totaro conclude il proprio incarico alla guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria, desidero rivolgergli il mio più sincero saluto e la profonda gratitudine per il servizio proficuo, incessante e di altissimo profilo reso all’intera area metropolitana ed al suo territorio. In tre anni di comando, il Generale Totaro ha saputo coniugare fermezza nel contrasto alla ’ndrangheta e alla criminalità diffusa, rafforzamento dei presìdi territoriali e autentica vicinanza ai cittadini, alle scuole, ai giovani e alle persone più vulnerabili”. Lo afferma in una nota l’On. Denis Nesci, europarlamentare ECR-FdI.

“Il suo impegno ha contribuito a consolidare la legalità, rafforzare la fiducia nella giustizia, rendere più sicuri i nostri territori e meno fragili le nostre comunità. La sicurezza non è un concetto astratto: è il diritto di ogni cittadino a vivere senza paura, la libertà di un giovane di costruire il proprio futuro senza piegarsi al ricatto, la possibilità per famiglie e imprese di confidare nella presenza dello Stato. Il Generale Totaro ha incarnato questa idea alta e concreta delle istituzioni, con autorevolezza, equilibrio, competenza e profondo senso del dovere”.

“Il segno del suo comando non si misura soltanto nei risultati operativi, ma anche nella fiducia costruita, giorno dopo giorno, tra l’Arma e il territorio: una presenza dello Stato ferma contro ogni forma di prepotenza criminale e, nello stesso tempo, vicina, attenta e umana verso chi chiede protezione. A lui e, per suo tramite, a tutte le donne e gli uomini dell’Arma dei Carabinieri che operano nell’area metropolitana di Reggio Calabria, rivolgo il mio più convinto ringraziamento. Al Generale Totaro giungano i migliori auguri per le nuove responsabilità che lo attendono, con la certezza che continuerà a servire, da Roma, l’Italia con la stessa dedizione e lo stesso valore. Reggio Calabria lo saluta con rispetto, riconoscenza e sincero affetto per quanto ha saputo fare in questi anni e per aver mostrato sul territorio il volto migliore dello Stato”.