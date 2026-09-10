Reggio Calabria, nasce la short list per l’assistenza educativa agli alunni con disabilità nelle scuole | INFO

Il Comune di Reggio Calabria rafforza il sistema di supporto agli studenti con disabilità attraverso la formazione di una nuova short list per il servizio di assistenza educativa scolastica rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della città. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di garantire maggiore continuità e tempestività nell’erogazione di un servizio fondamentale per il percorso educativo e di inclusione degli studenti con disabilità. Le cooperative sociali affidatarie del servizio hanno infatti pubblicato gli avvisi per raccogliere le candidature di operatori in possesso dei requisiti necessari, da inserire in un elenco a cui poter fare riferimento in caso di necessità durante l’anno scolastico.

Le cooperative coinvolte nel progetto del Comune di Reggio Calabria

Il percorso riguarda le cooperative sociali Adiss Multiservice, Sirio, Baby Garden e Raggio di Sole, enti incaricati della gestione del servizio di assistenza educativa scolastica per alunni disabili frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune di Reggio Calabria. Le candidature consentiranno di creare una banca dati di professionisti disponibili per eventuali sostituzioni in corso d’anno, con l’obiettivo di evitare interruzioni nell’accompagnamento educativo degli studenti e assicurare la continuità del rapporto tra scuola, famiglie e operatori.

Scadenza il 30 settembre per presentare la candidatura

Gli interessati potranno presentare la propria domanda di iscrizione alla short list entro e non oltre le ore 23:00 del 30 settembre 2026. La documentazione necessaria è disponibile attraverso i canali indicati negli avvisi pubblicati dalle cooperative coinvolte. L’iniziativa rappresenta un passaggio importante per il rafforzamento dei servizi sociali ed educativi sul territorio, puntando sulla presenza di figure qualificate capaci di affiancare gli studenti nel percorso scolastico quotidiano.

Inclusione scolastica e sostegno alle famiglie al centro dell’intervento

Il servizio di assistenza educativa scolastica rappresenta uno degli strumenti principali per favorire l’integrazione degli alunni con disabilità all’interno della comunità scolastica, sostenendo non solo gli studenti ma anche il lavoro quotidiano di insegnanti e famiglie. Attraverso la nuova short list, il Comune di Reggio Calabria punta quindi a rendere più efficiente l’organizzazione del servizio, garantendo una maggiore capacità di risposta alle esigenze che possono emergere nel corso dell’anno. L’obiettivo è assicurare che ogni studente possa continuare a contare su un adeguato supporto educativo, valorizzando il principio di inclusione e il diritto alla piena partecipazione alla vita scolastica.