Reggio Calabria, nasce il Tavolo sulla trasparenza retributiva e il divario salariale di genere

Il Consigliere di Parità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, Dott.ssa Simona Caracciolo, annuncia il primo incontro del tavolo istituzionale di coordinamento “Monitoraggio dell’applicazione della normativa sulla trasparenza retributiva nel territorio metropolitano di Reggio Calabria”, costituito in attuazione del D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, di recepimento della Direttiva UE 2023/970.

Il Tavolo riunisce, per la prima volta, gli enti istituzionali, le parti datoriali e le organizzazioni sindacali del territorio metropolitano, con l’obiettivo di costruire un quadro conoscitivo aggiornato e condiviso sullo stato di applicazione della normativa sulla trasparenza retributiva e sul divario salariale di genere. A seguire la conferenza, il Tavolo si riunirà in prima seduta per l’esame e l’approvazione definitiva della

proposta progettuale di monitoraggio.

L’appuntamento è per mercoledì 9 settembre 2026, alle ore 10:30, presso la Sala Conferenze F. Perri — Città Metropolitana di Reggio Calabria Palazzo Corrado Alvaro, Piazza Italia, Reggio Calabria.

Programma