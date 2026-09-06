Reggio Calabria, nasce il Comitato 2118 di Futuro Nazionale. Martino: “focus su disabilità e fragilità”

“Nasce a Reggio Calabria il Comitato 2118 di Futuro Nazionale ‘Oltre le Barriere’ del quale sono responsabile. Il comitato nasce con l’obbiettivo di portare attenzione e proposte concrete sui temi della disabilità, delle fragilità, dei caregiver, della vita indipendente, dell’accessibilità e della piena partecipazione”. Lo afferma Antonino Martino, Responsabile Comitato 2118 ” Oltre Le Barriere” Futuro Nazionale. “Vengo da una storia Socialista, che resta parte della mia identità politica e credo che proprio sensibilità e percorsi differenti possano contribuire a costruire risposte nuove su questioni che troppo spesso la politica ha lasciato ai margini”, rimarca Martino.

“Mi piacerebbe che il 2118 diventasse una sorta di ‘pronto soccorso politico’ per chi, davanti ad una barriera o ad una situazione di fragilità, si è sentito troppe volte rispondere : ” non sappiamo cosa fare.” Giovedì, su invito di Paolo Ferrara, mi confronterò su questi temi nella prima riunione organizzativa dei comitati di Futuro Nazionale a Reggio Calabria. Lo ringrazio per avermi introdotto nella realtà Reggina del movimento. Da lì comincerò a lavorare. Con una convinzione semplice: sulla fragilità non servono etichette o slogan, servono ascolto, presenza e soluzioni concrete”, conclude la nota.