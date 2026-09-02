Reggio Calabria, musica ed emozioni nel ricordo di Enzo Amodeo: il racconto della terza edizione

Il Parco Cartella di Reggio Calabria ha ospitato anche quest’anno una serata speciale all’insegna della musica, della memoria e della condivisione. Il 29 agosto, per il terzo anno consecutivo, in tanti si sono ritrovati per accogliere Giovanni Amodeo e ricordare Enzo Amodeo, fratello dell’artista, in un appuntamento ormai diventato un momento atteso per la città. Una serata caratterizzata dalla presenza di musicisti di grande valore, tutti artisti conosciuti e apprezzati, capaci di proporre un viaggio attraverso generi musicali differenti accomunati da un unico elemento: la qualità. Sul palco si sono alternati interpreti e protagonisti della scena musicale, regalando al pubblico emozioni, racconti e momenti di intensa partecipazione.

Ad arricchire l’iniziativa anche la presenza di un oste perfetto, Francesco Villari, e di Salvatore Neri, che hanno contribuito a rendere la serata ancora più completa e accogliente, in un clima di convivialità e di incontro. Il pubblico presente ha accolto con entusiasmo una proposta musicale capace di spaziare tra diversi generi, dimostrando ancora una volta quanto siano importanti eventi nei quali la musica diventa occasione di incontro, memoria e partecipazione collettiva.