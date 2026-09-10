Reggio Calabria, motori e solidarietà protagonisti sul Lungomare: concluso il raduno nazionale “Due Ruote di Libertà” | VIDEO

Motori, passione e solidarietà sono stati i protagonisti a Reggio Calabria con la conclusione della tre giorni del raduno nazionale interforze dei motoclub “Due Ruote di Libertà”, appuntamento promosso dal motoclub della Polizia di Stato – delegazione di Reggio Calabria. La manifestazione, come si evince nel video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha trasformato il cuore della città dello Stretto in un punto di incontro per motociclisti, appassionati e rappresentanti delle istituzioni, con il suggestivo scenario del Lungomare Falcomatà e dell’area di parcheggio “La Rosa dei Venti” a fare da cornice a un evento capace di unire il fascino delle due ruote con un forte messaggio sociale. Non un semplice raduno motociclistico, ma un momento di condivisione costruito attorno ai valori della legalità, della vicinanza al territorio e della solidarietà, con la partecipazione di numerosi appassionati arrivati per vivere insieme una manifestazione dal profondo significato umano.

“Due Ruote di Libertà”, la passione per le moto incontra la beneficenza

Il cuore dell’iniziativa è stato rappresentato dall’impegno benefico. Durante il raduno è stata infatti promossa una raccolta fondi solidale destinata al reparto di oncologia pediatrica locale, con l’obiettivo di sostenere una realtà sanitaria impegnata quotidianamente nella cura e nell’assistenza dei bambini e delle loro famiglie. Un gesto concreto che ha accompagnato l’intera manifestazione, confermando come il mondo dei motoclub possa rappresentare anche uno strumento di aggregazione e responsabilità sociale. Nel corso dell’evento è arrivata inoltre la donazione ufficiale di un defibrillatore alla delegazione della Polizia di Stato, un dispositivo prezioso per rafforzare la sicurezza e la capacità di intervento in situazioni di emergenza.

Forze dell’ordine e cittadini insieme per rafforzare il legame con il territorio

Accanto al raduno dei motociclisti, la manifestazione ha offerto anche un importante spazio dedicato alla cittadinanza, grazie agli stand istituzionali delle Forze di Polizia presenti sul Lungomare. Un’occasione per avvicinare cittadini e istituzioni, permettendo ai partecipanti di conoscere da vicino gli operatori, osservare i mezzi in dotazione e scoprire più da vicino il lavoro quotidiano svolto dalle forze impegnate nella sicurezza pubblica. L’iniziativa ha così favorito un rapporto diretto tra Polizia di Stato e comunità locale, attraverso un momento informale ma ricco di significato, capace di raccontare il volto più vicino e umano delle istituzioni.

Reggio Calabria capitale delle due ruote nel segno della solidarietà

La conclusione del raduno “Due Ruote di Libertà” lascia un segno importante nella città dello Stretto, confermando il ruolo di Reggio Calabria come luogo capace di ospitare eventi nazionali caratterizzati non soltanto dall’intrattenimento, ma anche da valori di partecipazione e impegno civile. La manifestazione ha dimostrato come la passione per le moto possa diventare un veicolo per creare comunità, promuovere la cultura della sicurezza stradale e sostenere iniziative concrete a favore di chi ha più bisogno. Un appuntamento che ha unito il rombo dei motori alla forza della solidarietà, portando sul Lungomare reggino un messaggio di libertà, responsabilità e vicinanza.