Reggio Calabria, maxi tamponamento sull’A2 per il forte temporale di stamattina: 15 auto coinvolte, feriti e strada chiusa

Un violento episodio di maltempo ha provocato un maxi incidente sull’autostrada A2 a Reggio Calabria, dove ben 15 auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena durante una fase caratterizzata da forte pioggia e asfalto particolarmente scivoloso. Il sinistro si è verificato nella tarda mattinata di oggi lungo la carreggiata in direzione Reggio Calabria, poco prima dello svincolo Porto Sud, uno dei punti di accesso alla città dello Stretto. Le condizioni meteorologiche hanno avuto un ruolo determinante nella dinamica: le intense precipitazioni hanno ridotto l’aderenza degli pneumatici sulla sede stradale, rendendo più difficili le manovre e gli spazi di frenata. Secondo le prime ricostruzioni, circa 10 auto sono entrate in collisione generando un effetto domino, con alcune automobili coinvolte e almeno una vettura rimasta posizionata di traverso sulla carreggiata, contribuendo a rallentare ulteriormente il flusso del traffico. Almeno due le persone rimaste ferite.

L’asfalto bagnato e la pioggia intensa all’origine dell’incidente

L’incidente si è verificato mentre sullo Stretto di Messina e sull’area di Reggio Calabria era in corso una fase di forte instabilità atmosferica, con temporali, rovesci intensi e precipitazioni abbondanti. La pioggia battente ha creato condizioni particolarmente insidiose per gli automobilisti. Quando il manto stradale è molto bagnato, infatti, aumenta il rischio di perdita di controllo del mezzo a causa della riduzione del coefficiente di aderenza tra pneumatici e asfalto. In queste situazioni anche una velocità apparentemente moderata può risultare eccessiva rispetto alle condizioni reali della strada.

La presenza di acqua sulla carreggiata può favorire fenomeni come il galleggiamento degli pneumatici, con conseguente difficoltà nel mantenere la traiettoria del veicolo soprattutto durante frenate improvvise o cambi di direzione. Il maltempo, dunque, si è trasformato in un elemento di criticità per la circolazione sull’importante arteria autostradale calabrese.

Traffico paralizzato sull’A2 in direzione Reggio Calabria

Le conseguenze dell’incidente si sono rapidamente riflesse sulla viabilità. La presenza dei veicoli coinvolti e le operazioni necessarie per mettere in sicurezza il tratto hanno determinato rallentamenti e code sull’A2 del Mediterraneo. Gli automobilisti diretti verso Reggio Calabria hanno dovuto affrontare una situazione di forte disagio, con la circolazione condizionata dall’occupazione della carreggiata e dalla necessità di consentire agli operatori di intervenire. Per consentire le operazioni di rimozione dei mezzi, il traffico dal km 3,521 ed il km 7,38, è al momento deviato lungo la viabilità adiacente con uscita obbligatoria dallo svincolo di Gallico sud. Presenti sul posto le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Gli incidenti durante le giornate di pioggia intensa rappresentano una delle principali criticità per la sicurezza sulle autostrade, perché possono verificarsi in pochi secondi e coinvolgere numerosi mezzi, soprattutto nei tratti caratterizzati da maggiore densità di traffico.

A2 del Mediterraneo, massima attenzione durante le fasi di maltempo

L’episodio riaccende l’attenzione sulla necessità di adottare comportamenti prudenti quando si viaggia durante condizioni meteorologiche difficili. In presenza di pioggia intensa, gli automobilisti devono aumentare la distanza di sicurezza, ridurre la velocità e prestare particolare attenzione ai tratti in cui l’acqua può accumularsi sulla carreggiata.

Un aspetto fondamentale riguarda proprio lo spazio di frenata: su una strada bagnata questo può aumentare sensibilmente rispetto alle condizioni normali, rendendo più difficile evitare ostacoli improvvisi o reagire rapidamente a rallentamenti del traffico. Anche i sistemi elettronici di sicurezza presenti nelle automobili moderne, come controllo della stabilità e frenata assistita, non possono eliminare completamente i rischi legati a una guida non adeguata alle condizioni della strada.

Il maltempo colpisce Reggio Calabria e lo Stretto

Il maxi incidente si inserisce in un quadro meteorologico caratterizzato da un rapido peggioramento sull’area dello Stretto di Messina, con fenomeni intensi che hanno interessato sia la sponda siciliana sia quella calabrese. A Reggio Calabria si sono registrati forti rovesci, temporali e piogge persistenti che hanno provocato difficoltà anche alla viabilità urbana. La situazione atmosferica ha creato condizioni favorevoli alla formazione di fenomeni localmente intensi, con possibili criticità soprattutto nelle zone dove il sistema di drenaggio delle acque viene messo maggiormente sotto pressione. La combinazione tra pioggia intensa, visibilità ridotta e asfalto scivoloso rappresenta uno dei principali fattori di rischio per chi si mette alla guida durante le fasi più instabili.

Interventi e aggiornamenti sulla circolazione

Sul posto sono state attivate le procedure necessarie per gestire l’emergenza e consentire il ripristino delle normali condizioni di sicurezza lungo il tratto interessato. Le autorità competenti hanno monitorato la situazione della viabilità sull’A2 Salerno-Reggio Calabria, invitando gli automobilisti alla massima prudenza in considerazione del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse.

L’evoluzione della situazione resta legata anche al quadro del maltempo in Calabria, con ulteriori precipitazioni possibili nelle prossime ore. L’incidente avvenuto prima dello svincolo Porto Sud di Reggio Calabria rappresenta quindi un nuovo richiamo alla prudenza: quando il maltempo colpisce, anche pochi secondi possono fare la differenza e una guida adeguata alle condizioni della strada diventa fondamentale per evitare conseguenze più gravi.