Reggio Calabria, maxi perdita d’acqua sul Lungomare di Gallico: chiuso il serbatoio, disagi per i residenti

Una grossa perdita idrica sul Lungomare di Gallico, a Reggio Calabria, rende necessario un intervento urgente sulla rete comunale dell’acqua. A partire dalle ore 10:30 di oggi, infatti, sarà effettuata la chiusura del serbatoio comunale di Gallico, una misura indispensabile per consentire ai tecnici di procedere con le operazioni di riparazione. Il provvedimento comporterà un temporaneo disservizio nell’erogazione dell’acqua nelle zone di Gallico Superiore e Gallico Marina, con possibili disagi per residenti, attività commerciali e strutture presenti nell’area interessata. L’amministrazione ha comunicato che il servizio idrico verrà ripristinato al termine dei lavori di riparazione, compatibilmente con i tempi necessari per mettere in sicurezza il tratto interessato dalla perdita e completare l’intervento sulla condotta.

Perdita idrica sul Lungomare di Gallico: intervento necessario per evitare ulteriori problemi

La criticità riguarda una dispersione d’acqua di notevole entità lungo il Lungomare di Gallico, una delle arterie principali della zona nord di Reggio Calabria. La presenza della perdita ha reso necessario un intervento immediato per evitare che la situazione potesse aggravarsi, causando ulteriori problemi alla rete idrica e alla viabilità della zona. La chiusura temporanea del serbatoio comunale di Gallico rappresenta una procedura tecnica necessaria: interrompere momentaneamente il flusso consente infatti agli operatori di lavorare sulla tubazione interessata senza la pressione dell’acqua all’interno della rete. Gli interventi sulle infrastrutture idriche, soprattutto in presenza di perdite significative, richiedono particolare attenzione perché devono garantire non soltanto la riparazione del guasto visibile, ma anche la verifica delle condizioni complessive del tratto interessato.

Disagi per Gallico Marina e Gallico Superiore: cosa cambia per i cittadini

A seguito della chiusura del serbatoio, le aree maggiormente coinvolte saranno Gallico Marina e Gallico Superiore, dove potrebbero verificarsi riduzioni della pressione dell’acqua o una temporanea sospensione dell’erogazione. Il disagio interesserà soprattutto le utenze collegate alla rete alimentata dal serbatoio comunale interessato dall’intervento. I residenti sono invitati a considerare la temporanea interruzione e a utilizzare con attenzione le eventuali riserve idriche disponibili fino alla conclusione delle operazioni. Il ritorno alla normalità avverrà progressivamente una volta completata la riparazione. In alcuni casi, dopo il ripristino dell’erogazione, potrebbero essere necessari alcuni minuti affinché la pressione torni ai livelli abituali nelle diverse zone servite.

Lungomare di Gallico, attenzione alla rete idrica: il problema delle perdite d’acqua

Le perdite sulla rete idrica rappresentano una delle principali criticità nella gestione dei sistemi di distribuzione dell’acqua. Una condotta danneggiata può provocare non soltanto spreco della risorsa idrica, ma anche conseguenze sul manto stradale, sul terreno circostante e sulla sicurezza delle infrastrutture. Nel caso del Lungomare di Gallico, l’intervento punta a risolvere rapidamente l’emergenza e a garantire il ritorno alla piena funzionalità del servizio. La manutenzione della rete idrica è un tema particolarmente rilevante per una città come Reggio Calabria, caratterizzata da un territorio esteso e da numerose aree urbane e periferiche che necessitano di un monitoraggio costante delle infrastrutture.

Quando tornerà l’acqua a Gallico? L’erogazione riprenderà dopo la riparazione

Secondo quanto comunicato, il servizio idrico sarà ripristinato al termine dei lavori di riparazione. Non è stato indicato un orario preciso per la conclusione dell’intervento, poiché la durata delle operazioni dipenderà dall’entità del guasto e dalle condizioni tecniche riscontrate durante le attività. I tecnici dovranno infatti completare tutte le verifiche necessarie prima di riaprire il serbatoio e consentire il normale funzionamento della rete. L’obiettivo è quello di ridurre al minimo i tempi del disservizio e riportare quanto prima la situazione alla normalità per le famiglie e le attività di Gallico Marina e Gallico Superiore.

L’avviso ai cittadini di Reggio Calabria: aggiornamenti dopo l’intervento

La comunicazione relativa alla chiusura del serbatoio rappresenta un avviso rivolto direttamente ai cittadini delle zone interessate, affinché possano organizzarsi in vista del temporaneo stop dell’acqua. Gli aggiornamenti saranno legati all’avanzamento delle operazioni di riparazione sul Lungomare di Gallico e alla successiva riattivazione del sistema di distribuzione. La situazione viene monitorata per consentire il ripristino dell’erogazione idrica nel più breve tempo possibile e garantire nuovamente la piena disponibilità del servizio essenziale.