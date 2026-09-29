Reggio Calabria, maxi controlli durante le Feste Mariane: 40 agenti al giorno, 2.000 sanzioni e sequestri per 20 mila euro

Un dispositivo di sicurezza imponente, pensato per accompagnare uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità reggina e garantire lo svolgimento ordinato delle Feste Mariane di Reggio Calabria. È quello messo in campo dalla Polizia Locale guidata dal Comandante Salvatore Zucco, che traccia il bilancio delle attività svolte durante le giornate dedicate alle celebrazioni della Sacra Effige della Madonna della Consolazione, con un impiego straordinario di personale, controlli capillari e interventi su più fronti. Per oltre dieci giorni consecutivi, sono stati impegnati mediamente 40 agenti al giorno, con un incremento fino a 60 operatori nella giornata della grande processione del sabato, uno dei momenti più partecipati dell’intero programma religioso e cittadino. Il lavoro della Polizia Locale di Reggio Calabria ha riguardato non soltanto la gestione della viabilità e dell’ordine durante le manifestazioni, ma anche il contrasto alle irregolarità commerciali, la tutela del decoro urbano, la sicurezza alimentare e la prevenzione dei comportamenti pericolosi.

Feste Mariane, la macchina organizzativa della Polizia Locale a Reggio Calabria

Le celebrazioni mariane hanno richiesto una complessa organizzazione per garantire la sicurezza dei cittadini, dei numerosi visitatori arrivati in città e delle persone che hanno partecipato ai diversi appuntamenti in programma. Il dispositivo predisposto dalla Polizia Locale ha consentito lo svolgimento delle due processioni della Sacra Effige, oltre alla gestione della tradizionale fiera e dei servizi collegati agli eventi musicali organizzati a Piazza Indipendenza.

Un’attività che ha richiesto una presenza costante sul territorio, con gli agenti impegnati nella regolamentazione del traffico, nella gestione delle aree interessate dagli eventi e nel controllo delle zone maggiormente frequentate. Il bilancio finale racconta di un’attività articolata, che ha affiancato alla gestione degli eventi una serie di interventi mirati per garantire legalità e sicurezza.

Oltre 2.000 multe durante le Feste Mariane: 84 rimozioni per sosta vietata

Uno dei settori maggiormente interessati dai controlli è stato quello della circolazione stradale. Nel corso delle attività sono state elevate oltre 2.000 sanzioni al Codice della Strada, nella maggior parte dei casi per sosta vietata. La forte affluenza in città, unita alle modifiche temporanee alla viabilità necessarie per consentire lo svolgimento delle processioni e degli spettacoli, ha reso necessario un controllo particolarmente intenso delle aree urbane.

Complessivamente sono state effettuate anche 84 rimozioni di veicoli, con l’obiettivo di garantire la fluidità della circolazione e il rispetto degli spazi destinati ai pedoni e alle manifestazioni. Il controllo del territorio ha permesso di mantenere sotto osservazione una situazione caratterizzata da una forte concentrazione di persone e mezzi, soprattutto nelle giornate di maggiore partecipazione.

Controlli sul commercio: sequestrate attività abusive e oltre 2.000 prodotti irregolari

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla tutela della libera concorrenza, del decoro urbano e della sicurezza alimentare. Durante le verifiche sono state sequestrate due attività su area pubblica che esercitavano il commercio di generi alimentari senza autorizzazione. Gli agenti hanno inoltre effettuato controlli nei confronti degli operatori presenti nell’area della fiera, contestando 15 illeciti amministrativi per vendita irregolare o abusiva.

Nel corso delle operazioni sono stati sequestrati oltre 2.000 pezzi, per un valore complessivo stimato di circa 20.000 euro. Un’attività finalizzata a garantire che gli spazi pubblici dedicati alle celebrazioni fossero utilizzati nel rispetto delle regole e che cittadini e visitatori potessero usufruire degli eventi in condizioni di maggiore sicurezza e ordine.

29 locali sanzionati per occupazione abusiva del suolo pubblico

I controlli hanno riguardato anche gli esercizi commerciali presenti nelle zone interessate dalle manifestazioni. Sono stati infatti 29 i locali sanzionati per occupazione abusiva del suolo pubblico, attraverso l’utilizzo non autorizzato di gazebo, tavolini o sistemi di cottura. Gli interventi hanno avuto l’obiettivo di verificare il rispetto delle autorizzazioni e delle norme che regolano l’utilizzo degli spazi cittadini, soprattutto nelle aree dove la presenza di migliaia di persone rende necessario un equilibrio tra attività commerciali, sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici.

Nove persone denunciate e un’espulsione dal territorio nazionale

Sul fronte della sicurezza, l’attività della Polizia Locale ha portato anche al deferimento all’autorità giudiziaria di 9 persone.Come previsto dalla normativa, per gli indagati vige il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Tra i provvedimenti adottati anche un’espulsione dal territorio dello Stato, eseguita con la collaborazione della Questura di Reggio Calabria, nei confronti di una persona extracomunitaria risultata completamente clandestina. Gli interventi si inseriscono nell’ambito delle attività di prevenzione e controllo predisposte durante il periodo delle festività.

Sicurezza stradale, 28 incidenti rilevati durante gli eventi

Durante il periodo delle Feste Mariane gli agenti della Polizia Locale di Reggio Calabria hanno rilevato anche 28 incidenti stradali. Tra questi, purtroppo, si è registrato anche un sinistro con esito mortale, mentre il numero complessivo degli incidenti è stato indicato in linea con la media annuale. Il dato evidenzia l’intensità del lavoro svolto per garantire il controllo della circolazione in una fase caratterizzata da un aumento significativo dei flussi di traffico e da numerose modifiche alla viabilità cittadina. Due conducenti coinvolti negli incidenti sono stati inoltre sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica.

Quattro Daspo urbani e controlli nelle aree più critiche della città

Il dispositivo di sicurezza non si è limitato agli eventi principali, ma ha garantito anche le normali attività istituzionali della Polizia Locale, con particolare attenzione alle aree cittadine interessate da fenomeni di degrado urbano. Nel corso delle attività sono stati applicati anche 4 Daspo urbani, strumenti previsti per contrastare situazioni che compromettono la sicurezza e la vivibilità degli spazi pubblici. L’azione degli agenti si è quindi sviluppata su più livelli: dalla gestione dei grandi appuntamenti religiosi e culturali alla prevenzione dei comportamenti illeciti, fino al presidio quotidiano del territorio.

Il bilancio finale: un grande impegno per la sicurezza delle Feste Mariane

Il bilancio delle attività restituisce il quadro di un impegno straordinario della Polizia Locale di Reggio Calabria, chiamata a operare in una delle fasi più delicate dell’anno per la città. Il dispositivo, coordinato nell’ambito della più ampia cornice di sicurezza predisposta dalla Questura di Reggio Calabria per tutti gli eventi, ha consentito di accompagnare lo svolgimento delle celebrazioni garantendo controlli, prevenzione e assistenza alla cittadinanza. Dalla gestione delle processioni ai controlli commerciali, dalla viabilità alla lotta al degrado urbano, l’attività svolta ha coinvolto numerosi ambiti con l’obiettivo di assicurare sicurezza e regolarità durante una delle manifestazioni più importanti per la comunità reggina.