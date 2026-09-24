Reggio Calabria, marciapiedi dissestati in centro. La protesta di un cittadino: “ho rischiato di cadere con le buste della spesa”

“Gentilissima redazione. Mi unisco al coro dei cittadini che segnalano il degrado di marciapiedi e strade del nostro centro cittadino. Purtroppo è un problema che si ripete nel tempo a prescindere dal colore politico di chi gestisce o dovrebbe gestire al meglio le problematiche che possono recare danni a noi cittadini e alla comunità. Via Filippini e Via Possidonea. Una sistemazione dei marciapiedi (e anche delle strade) è meno importante delle “grandi opere” sbandierate ai 4 venti? Non ho risposte mio malgrado. Non son caduto per miracolo con le buste della spesa appena fatta. Allego le foto fatte stamane e ringrazio ancora una volta la vs. Redazione per il lavoro che fate finalizzato a cercare di rendere più vivibile questa città che non merita di essere abbandonata”. E’ questa la segnalazione inviata alla Redazione di StrettoWeb da un cittadino di Reggio Calabria.