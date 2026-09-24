“Gentilissima redazione. Mi unisco al coro dei cittadini che segnalano il degrado di marciapiedi e strade del nostro centro cittadino. Purtroppo è un problema che si ripete nel tempo a prescindere dal colore politico di chi gestisce o dovrebbe gestire al meglio le problematiche che possono recare danni a noi cittadini e alla comunità. Via Filippini e Via Possidonea. Una sistemazione dei marciapiedi (e anche delle strade) è meno importante delle “grandi opere” sbandierate ai 4 venti? Non ho risposte mio malgrado. Non son caduto per miracolo con le buste della spesa appena fatta. Allego le foto fatte stamane e ringrazio ancora una volta la vs. Redazione per il lavoro che fate finalizzato a cercare di rendere più vivibile questa città che non merita di essere abbandonata”. E’ questa la segnalazione inviata alla Redazione di StrettoWeb da un cittadino di Reggio Calabria.
Reggio Calabria, marciapiedi dissestati in centro. La protesta di un cittadino: “ho rischiato di cadere con le buste della spesa”
La segnalazione riguarda via Filippini e via Possidonea, dove vengono denunciati problemi a strade e marciapiedi: “Le piccole manutenzioni sono meno importanti delle grandi opere?” chiede il residente
/