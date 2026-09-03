Reggio Calabria, lutto per Federico Milia: è morto il nonno del Presidente del Consiglio Comunale

Un lutto ha colpito la famiglia del Presidente del Consiglio Comunale di Reggio Calabria, Federico Milia. E’ morto il nonno, Orazio Cusumano. La I Circoscrizione del Comune di Reggio Calabria in una nota esprime il proprio cordoglio per la scomparsa. A farsi interprete della vicinanza dell’intero organismo circoscrizionale è stato il presidente Simone Lacava, che ha rivolto un messaggio di partecipazione e affetto alla famiglia. Il presidente Lacava, a nome del Consiglio e di tutti i consiglieri circoscrizionali, ha sottolineato il valore umano e professionale di Orazio Cusumano, ricordandone il ruolo e l’apprezzamento ricevuto nel corso della sua vita all’interno della comunità.

Nel messaggio di cordoglio, il presidente della I Circoscrizione ha espresso la propria vicinanza al presidente del Consiglio comunale Federico Milia e ai suoi familiari in un momento di profondo dolore. “In questo momento di grande dolore – dichiara il Presidente Lacava – ci stringiamo con affetto al Presidente Milia e a tutta la sua famiglia. La perdita di una figura di valore per la nostra comunità, come è stato il Sig. Orazio Cusumano, lascia un vuoto incolmabile. Instancabile lavoratore, stimato imprenditore ben voluto da tutti, ha saputo farsi apprezzare da chiunque lo abbia conosciuto per le sue straordinarie doti umane. A Federico e ai suoi cari giungano le nostre più sincere condoglianze e la vicinanza dell’intera I Circoscrizione”.

La I Circoscrizione si unisce dunque al dolore della famiglia Milia, ricordando la figura di Orazio Cusumano e il legame costruito negli anni con quanti hanno avuto modo di conoscerlo.