Reggio Calabria, l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” entra in ALTE come Associate Member

L’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria compie un nuovo e significativo passo nel percorso di consolidamento della propria identità istituzionale e della propria proiezione internazionale: l’Ateneo è entrato a far parte di ALTE – The Association of Language Testers in Europe, in qualità di Associate Member. Si tratta di un passaggio particolarmente significativo per l’Università, poiché per la prima volta nella sua storia la “Dante Alighieri” di Reggio Calabria entra formalmente nella rete ALTE, una realtà europea di riferimento nel settore della valutazione e della certificazione delle competenze linguistiche.

L’adesione è stata formalizzata attraverso l’Associate Member Agreement, sottoscritto per l’Ateneo dal rappresentante autorizzato Francesco Dattola e per ALTE dal Segretario Generale Nick Saville.

L’ingresso in ALTE riguarda, in particolare, le attività della Scuola Superiore di Orientamento e Alta Formazione in Lingua e Cultura Italiana per Stranieri e del Ce.Co.L., e rappresenta un riconoscimento dell’interesse e dell’impegno dell’Ateneo nel campo del Language testing, della valutazione linguistica e della formazione linguistica per stranieri.

L’adesione ad ALTE assume un valore ancora più rilevante perché si inserisce nel più ampio percorso avviato dalla nuova governance dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri”, orientato a rafforzare il profilo dell’Ateneo, valorizzarne le competenze distintive e costruire una presenza sempre più autorevole nel panorama nazionale e internazionale.

Non si tratta, dunque, soltanto di una nuova adesione associativa. È un tassello di una più ampia strategia di caratterizzazione identitaria della nuova Dante Alighieri di Reggio Calabria: un Ateneo che intende valorizzare la propria vocazione originaria di università internazionale, specializzata nella lingua e nella cultura italiana per stranieri, e al tempo stesso sviluppare nuove relazioni, nuove competenze e nuove opportunità di collaborazione.

L’ingresso in ALTE contribuisce a dare concretezza a questa visione, inserendo l’Università all’interno di una rete europea dedicata alla qualità e alla valutazione delle competenze linguistiche e offrendo nuove occasioni di confronto con istituzioni e organizzazioni impegnate nello stesso ambito.

In qualità di Associate Member, l’Ateneo si impegna ad aderire alla Costituzione di ALTE e al relativo Code of Practice, entrando in un contesto internazionale nel quale la qualità dei processi di valutazione linguistica, la condivisione delle buone pratiche e il confronto tra istituzioni rappresentano elementi centrali.

L’adesione consentirà inoltre alla “Dante Alighieri” di partecipare alle attività e agli incontri rivolti agli Associate Members, sviluppando occasioni di scambio e di crescita professionale e istituzionale.

Un elemento di particolare importanza riguarda la possibilità di rendere maggiormente visibile, anche sul piano internazionale, il lavoro svolto dall’Ateneo nel campo della lingua e della cultura italiana per stranieri e delle attività di valutazione linguistica.

L’ingresso in ALTE si colloca quindi all’interno di un percorso più ampio che punta a definire con maggiore chiarezza la fisionomia della nuova Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria.

Una caratterizzazione identitaria che passa dalla valorizzazione delle proprie specificità, dalla qualità della formazione, dalla dimensione internazionale e dalla costruzione di relazioni con reti e istituzioni di riferimento.

La nuova governance intende proseguire su questa strada, attraverso iniziative capaci di rafforzare progressivamente il ruolo dell’Ateneo e di farne emergere il patrimonio di competenze, esperienze e professionalità.

L’adesione ad ALTE rappresenta, in questo senso, un importante riconoscimento del percorso intrapreso e, soprattutto, un investimento sul futuro dell’Ateneo.

Per la “Dante Alighieri” di Reggio Calabria si apre così una nuova fase, nella quale internazionalizzazione, qualità, identità e apertura al confronto europeo diventano sempre più elementi qualificanti della propria missione istituzionale.