Reggio Calabria, l’Università Mediterranea piange Anthea Ranieri morta ieri nell’incidente sulle Bretelle: “un vuoto incolmabile nell’Ateneo”

“L’Università Mediterranea di Reggio Calabria si stringe con profonda commozione e dolore attorno alla famiglia di Anthea Ranieri, la giovane studentessa del secondo anno della laurea magistrale in Economia tragicamente scomparsa a causa di un drammatico incidente stradale a Reggio Calabria. In questo momento di immensa tristezza, il Rettore Giuseppe Zimbalatti e l’intera comunità accademica, desiderano esprimere il più sincero e sentito cordoglio ai genitori, ai parenti e a quanti hanno condiviso con Anthea il percorso di vita e di studi. La perdita di una giovane vita, ricca di speranze e di futuro, lascia un vuoto incolmabile nel nostro Dipartimento e in tutto l’Ateneo. Alla famiglia va il nostro abbraccio più caloroso e la testimonianza della nostra più sincera partecipazione al loro dolore”. E’ questo il posto dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria dopo la morte di Anthea Ranieri nel tragico incidente di ieri sulle Bretelle.