Reggio Calabria, legalità e servizio: il Kiwanis saluta Vincenzo Cristian Siclari e premia Daniela Tortorella con l’Ulivo d’Argento

Una mattinata di confronto, memoria e impegno civile quella vissuta nella Sala Consiliare di Palazzo San Giovanni, dove si è svolto l’incontro “GIUSTIZIA E SERVIZIO: Il ruolo delle Istituzioni e dei Club Service nella promozione della cultura della legalità”. L’appuntamento ha rappresentato il momento conclusivo del mandato di Vincenzo Cristian Siclari come Luogotenente Governatore della Divisione 13 Calabria Mediterranea, componente del C.D.A. del Kiwanis Distretto Italia San Marino, e ha riunito per la prima volta nella storia reggina tutti i Club Kiwanis della provincia insieme alle storiche realtà associative villesi rappresentate da Kiwanis, Lions, Fidapa e Rotary.

Un evento che ha voluto mettere al centro il valore del servizio e la responsabilità delle istituzioni nella diffusione della cultura della legalità, creando un momento di partecipazione condivisa tra associazioni, rappresentanti pubblici e protagonisti del mondo giudiziario. La giornata si è aperta con un momento particolarmente emozionante, quando l’intera sala si è alzata in piedi per l’Inno Nazionale, dedicato al ricordo delle vittime della mafia e del Beato Rosario Livatino, il “giudice ragazzino” ucciso 36 anni fa.

Siclari: “La legalità non è un’idea fredda: è un corpo vivo”

Nel corso dell’incontro, Vincenzo Cristian Siclari ha sottolineato il valore della prevenzione culturale e dell’educazione alla legalità, richiamando in particolare il ruolo della scuola e delle istituzioni nel percorso di crescita delle nuove generazioni. Sullo sfondo anche il richiamo all’acronimo di Livatino, S.T.D. – Sub Tutela Dei, simbolo di una giustizia fondata su fede, umanità e rispetto della persona.

“La legalità non è un’idea fredda: è un corpo vivo”, ha dichiarato Siclari. “È la scelta quotidiana di proteggere la dignità umana. È il coraggio di stare dalla parte dei più deboli. Ma dobbiamo fare un passo in avanti: dobbiamo blindare le menti dei nostri bambini già nelle scuole elementari e medie. Quando arrivano a 14 anni rischiano di sbandare; la scuola e le istituzioni devono intervenire prima, seminando onestà e rispetto delle regole”. Un messaggio che ha trovato ulteriore forza nella citazione di Madre Teresa di Calcutta dedicata alla collaborazione e al valore dell’impegno comune: “Io faccio quello che tu non puoi, tu fai quello che io non posso. Insieme possiamo fare cose grandi”.

Istituzioni e Club Service insieme per il bene comune

La sinergia tra istituzioni e associazionismo è stata il filo conduttore degli interventi dei rappresentanti presenti. A portare il saluto della città sono stati il sindaco Giusy Caminiti e la presidente del Consiglio Comunale Caterina Trecroci, mentre il mondo della giustizia reggina è stato rappresentato dall’avvocato Rosario Infantino, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.

Presente anche il messaggio del Governatore del Distretto Kiwanis Italia San Marino, Basilio Valente, letto dal Segretario di Divisione Pietro Criaco. Successivamente si sono alternati gli interventi dei presidenti dei Club co-organizzatori: Rosario Focà, Fabiana Venezia, Pasquale Calabrò, Rosanna Cannizzaro e Vincenzo Vizzini per il Kiwanis, insieme a Grazia Maria Trecroci per la Fidapa, Enzo Insardà per i Lions e Daniela Cogliandro per il Rotary.

La relazione di Iside Russo e il Premio Ulivo d’Argento a Daniela Tortorella

La seconda parte della mattinata ha approfondito i temi della giustizia e del servizio attraverso gli interventi di Giuseppe Gullì, ideatore del Premio “Ulivo d’Argento”, e della dottoressa Iside Russo, già Presidente della Corte di Appello di Salerno. Una relazione, quella della magistrata originaria di Villa San Giovanni, che ha accompagnato il pubblico attraverso i valori della coscienza giuridica e civile.

Il momento più significativo della giornata è stato la consegna dell’Ulivo d’Argento alla dottoressa Daniela Tortorella, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria. Un riconoscimento assegnato per il suo impegno istituzionale e per il ruolo svolto nel delicato ambito della giustizia di sorveglianza, con una motivazione dedicata al senso del dovere e all’umanità dimostrata nel servizio. “Alla Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria, dottoressa Daniela Tortorella, con profonda stima per l’alto senso del dovere, la non comune umanità e il costante impegno al servizio della Giustizia.”

La cerimonia si è conclusa con le parole di gratitudine della dottoressa Daniela Tortorella e con un momento di scambio di omaggi tra i partecipanti. L’iniziativa ha rappresentato un’occasione di incontro tra istituzioni, magistratura e associazioni, confermando il ruolo dei Club Service nella promozione di valori come legalità, solidarietà e attenzione alla comunità.