Reggio Calabria, le Fiat 500 sfilano per la Madonna della Consolazione nel ricordo di Anthea: “una manifestazione silenziosa in suo onore” | VIDEO

Le storiche Fiat 500 sono tornate a colorare il cuore di Reggio Calabria in occasione delle Feste Mariane, con un appuntamento che ormai rappresenta una tradizione per gli appassionati e per la comunità cittadina. La 14ª edizione del raduno del Club Fiat 500, come vediamo nel video a corredo dell’articolo girato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, ha portato a Piazza Duomo numerose vetture d’epoca, trasformando lo spazio davanti alla Cattedrale in un’esposizione dedicata alla passione per i motori e all’omaggio alla Madonna della Consolazione. L’iniziativa ha unito ancora una volta due elementi fortemente identitari per la città: il legame con la propria Patrona e la valorizzazione delle auto storiche, simbolo della storia italiana e della memoria di intere generazioni.

Da Catania e Messina a Reggio Calabria per il raduno delle 500

La manifestazione ha richiamato equipaggi e soci del Coordinamento Fiat 500 provenienti anche da fuori provincia, con partecipanti arrivati da Catania e Messina per condividere una giornata all’insegna della passione automobilistica e della tradizione. A raccontare l’entusiasmo per il ritorno dell’appuntamento è stato il presidente del Coordinamento Fiat 500, Enzo Polimeni, che ha ringraziato i partecipanti e l’amministrazione comunale per aver accolto la richiesta di organizzare l’esposizione nel cuore delle celebrazioni. “Sono veramente contento che siamo arrivati alla 14esima edizione. Ringrazio tutti i soci del Club Fiat 500 che sono presenti, ringrazio il sindaco che ha accolto la domanda per fare questa mostra espositiva. Sono venute macchine da Catania, da Messina e piano piano la piazza si è riempita”.

La sfilata sul Corso Garibaldi dedicata ad Anthea

Uno dei momenti più emozionanti della giornata è stata la tradizionale sfilata delle Fiat 500 sul Corso Garibaldi, che ha attraversato il centro cittadino nel segno della devozione alla Madonna della Consolazione. Quest’anno, però, il passaggio delle vetture ha assunto un significato ancora più profondo: la manifestazione è stata dedicata anche al ricordo di Anthea Ranieri, la giovane reggina scomparsa nel tragico incidente avvenuto sulle Bretelle del Calopinace durante i giorni delle celebrazioni mariane. Un gesto di vicinanza e partecipazione che ha trasformato la sfilata in un momento di raccoglimento collettivo. “Onore alla Madonna della Consolazione di Reggio, c’è stata una sfilata sul Corso Garibaldi ma è stata una manifestazione silenziosa in onore di Anthea”.

La tradizione delle Fiat 500 continua a crescere a Reggio Calabria

Il raduno delle Fiat 500 a Reggio Calabria conferma il valore di un appuntamento capace di coinvolgere generazioni diverse, mettendo insieme storia, cultura popolare e solidarietà. Nel contesto delle Feste Mariane, le vetture d’epoca sono diventate ancora una volta protagoniste di un momento di condivisione per la città, con un omaggio alla Madonna della Consolazione e un pensiero speciale rivolto ad Anthea, nel segno del ricordo e della vicinanza alla sua famiglia.