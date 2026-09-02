Reggio Calabria, le associazioni datoriali promuovono il lavoro dell’assessore Iatì: nasce il confronto permanente con le imprese

Le organizzazioni di categoria dell’agricoltura, dell’artigianato, del commercio e dell’industria, con sede nella Città di Reggio Calabria, hanno voluto manifestare pubblicamente il proprio sostegno alle parole espresse dall’assessore in occasione del suo saluto istituzionale alla rappresentanza delle imprese reggine, valutando positivamente le linee di lavoro indicate per il futuro. Le associazioni datoriali hanno sottolineato in particolare l’importanza del metodo di lavoro annunciato dall’assessore Iatì, basato sul coinvolgimento diretto delle rappresentanze imprenditoriali nelle scelte strategiche per lo sviluppo del territorio.

“Valutano positivamente le metodologie di lavoro annunciate, gli intendimenti e gli obiettivi da raggiungere. Soprattutto, quando si sottolinea il rapporto fondamentale con le Associazioni di categoria, dal coinvolgimento sulle scelte, all’affermazione del ruolo delle stesse”, spiegano le organizzazioni. Secondo le associazioni, si tratta del segnale di una visione chiara sui percorsi da intraprendere per sostenere il tessuto economico locale e accompagnare i processi di crescita attraverso un confronto costante tra istituzioni e imprese.

“Segno di una visione chiara sui percorsi da intraprendere per sostenere i bisogni delle imprese e per accompagnare i processi di sviluppo del territorio. Compiendo uno sforzo di sintesi e collaborazione volto a condividere analisi, proposte e priorità sui temi della programmazione strategica territoriale: dallo sviluppo economico e produttivo, alle infrastrutture e alla mobilità, alle aree degli insediamenti produttivi, agli interventi contro la desertificazione delle città e delle aree agricole, al sostegno per la nascita di imprese giovanili, alla semplificazione e riduzione del peso della burocrazia, al rilancio qualitativo dell’economia del turismo e alla formazione d’impresa”.

Un tavolo permanente per sviluppo, occupazione e competitività

Tra gli elementi maggiormente apprezzati dalle organizzazioni di categoria c’è la volontà di istituire un tavolo istituzionale permanente con le rappresentanze datoriali, considerato uno strumento fondamentale per costruire strategie condivise e affrontare le principali sfide economiche della città. “Così come viene apprezzata, la volontà di dare vita ad un permanente “tavolo istituzionale” con le rappresentanze datoriali. L’Assessorato alle Attività Produttive, rappresenta un riferimento certo per le imprese e per i progetti di sviluppo e qualificazione dell’economia di questa città”, affermano le associazioni. Il confronto dovrà riguardare temi centrali per il futuro del territorio: dalla crescita economica e produttiva alle infrastrutture, dalla mobilità alle aree destinate agli insediamenti produttivi, fino al sostegno alle nuove imprese, alla riduzione degli ostacoli burocratici e al rafforzamento del settore turistico.

Le organizzazioni di categoria confermano la propria disponibilità a collaborare con l’amministrazione comunale, con l’obiettivo di favorire la crescita del sistema produttivo, creare nuove opportunità occupazionali e sostenere lo sviluppo economico della città. “Nel sottoscrivere l’impegno per una partecipazione leale e positiva, con l’unico obiettivo di sostenere la crescita delle imprese, creare occupazione e ricchezza, auspicano, in tempi brevi, la convocazione del tavolo istituzionale per avviare il percorso indicato dall’Assessore Iatì e condiviso dalle Associazioni datoriali”. Il prossimo passo indicato dalle associazioni sarà dunque l’avvio del confronto operativo attraverso la convocazione del tavolo istituzionale, ritenuto il luogo deputato a definire priorità e strategie condivise per il rilancio economico di Reggio Calabria.