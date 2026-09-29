Reggio Calabria, l’Associazione “Prometeus” dona un piccolo cinema al Reparto Oncologia pediatrica del GOM

L’Associazione ODV “Prometeus” di Palmi, da circa vent’anni impegnata in attività sociali e culturali, ha inteso donare un piccolo cinema al Reparto Oncoematologia pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. Nella lunga e straordinaria storia dell’Associazione Prometeus, guidata dal Presidente Saverio Petitto, fatta di impegno e importanti iniziative per la comunità e per il bene comune, questa donazione rappresenta non soltanto un progetto, ma un gesto d’amore, un abbraccio silenzioso e un messaggio di speranza per i bambini che si trovano ad affrontare grandi battaglie per la vita.

Un piccolo cinema che possa regalare momenti di leggerezza, sorrisi e un po’ di serenità nel difficile percorso delle cure. Perché a volte basta una luce che si accende, uno schermo che si illumina, una storia da vivere insieme, per dimenticare per qualche istante la paura e lasciare spazio alla fantasia. Un simbolo di gioia, di coraggio e soprattutto di speranza: la speranza di tornare presto a sorridere, a giocare, a sognare.

L’evento di inaugurazione si terrà giovedì 1 ottobre, alle ore 11.00, presso il Reparto Oncoematologia pediatrica del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria. All’incontro, parteciperanno, i vertici Asp, la Responsabile del Reparto e i rappresentanti dell’Associazione.