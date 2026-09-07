Reggio Calabria, l’Arena diventa il palcoscenico della danza: pronto l’evento ASC | INFO

L’Arena dello Stretto di Reggio Calabria si prepara ad accogliere una serata dedicata alla danza, all’arte e alla passione sportiva. Il prossimo 11 settembre, la suggestiva location sul lungomare reggino ospiterà le stelle delle associazioni sportive di danza affiliate ad ASC Calabria, in un appuntamento che unirà spettacolo, talento e aggregazione. Le allieve delle diverse scuole coinvolte porteranno sul palco ritmo, eleganza ed energia, trasformando uno dei luoghi simbolo della città in una grande vetrina dedicata alle diverse discipline della danza.

Al termine dell’estrazione effettuata presso la sede di ASC Reggio Calabria, è stato definito l’ordine di esibizione delle scuole partecipanti. Sul palco si alterneranno le ballerine di Arabesque, Cuban Dance, Etoile, Centro Studi ABC, ASD Pretty Woman, Stardust, Jazz Ballet, Bailando, Arte in Movimento, ASD Virtus Reggio, New Gagliardi Dance, Accademia a Passo di Danza, ASD Reggio Ritmica, Alessandra Monorchio – Danza del Ventre e ASD Educazione Danza.

Le esibizioni spazieranno tra numerosi stili, dalla hip hop alla danza classica, dalla ritmica al jazz, offrendo al pubblico una serata capace di coinvolgere appassionati e curiosi attraverso linguaggi artistici differenti. La cornice dell’Arena dello Stretto renderà ancora più suggestivo l’evento: affacciati sullo Stretto, con le luci della città e quelle delle artiste a fare da sfondo, gli spettatori potranno assistere a coreografie, performance inedite ed esibizioni caratterizzate da eleganza e creatività, con la presenza simbolica della Dea Athena sullo sfondo.

Santo Palumbo protagonista anche come presentatore

Nel corso della serata sarà presente anche il poliedrico artista Santo Palumbo, che oltre ad esibirsi ricoprirà il ruolo di presentatore dello Staff di ASC Calabria. Palumbo è inoltre protagonista nella programmazione e realizzazione dell’imminente Stagione Sportiva ASC 2026/2027. L’evento sarà anche l’occasione per annunciare il nuovo Anno Accademico 2026/2027 delle associazioni di danza affiliate ad ASC Calabria. I rispettivi presidenti saliranno insieme sul palco allestito presso l’Arena dello Stretto per dare simbolicamente il via al nuovo percorso, nel segno della collaborazione tra realtà diverse unite dalla stessa passione.

Eraclini: “La danza ha un valore educativo che va al di là dell’ambito motorio”

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente ASC Calabria Antonio Eraclini, che ha sottolineato il valore della danza come disciplina sportiva, forma di espressione e strumento di crescita personale. “Dopo la piccola pausa estiva abbiamo deciso di riprendere le nostre attività con la disciplina sportiva che per eccellenza rappresenta la filosofia dello sport e, quindi, di ASC. L’uso del corpo come mezzo di comunicazione, espressione, disciplina e rispetto degli altri fa sì che la danza abbia un valore educativo che va al di là dell’ambito motorio, ma si inserisce in un contesto molto più ampio, tale da renderla effettivamente un’arte”.

Eraclini ha poi evidenziato il significato più profondo delle esibizioni, sottolineando come dietro ogni movimento ci siano disciplina, relazione e attenzione verso gli altri. “In quello che appare un semplice gesto o movimento assistiamo non solo all’espressione fisica ed emozionale del singolo ballerino, ma anche all’attenzione ed al rispetto degli altri. Sono certo che assisteremo ad uno spettacolo che andrà ben oltre la bravura, l’eleganza e la grinta dei protagonisti, rappresentando questo evento un importante momento formativo e di accrescimento del proprio bagaglio esperienziale. Auspico che la comunità non perda questa bellissima occasione”.