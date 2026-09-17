Reggio Calabria, l’appello: “fuochi d’artificio di Festa di Madonna alle 22, non a mezzanotte”

“I fuochi d’artificio a mezzanotte sono una tradizione consolidata, ma è davvero la scelta migliore per le nostre città? Far svolgere lo spettacolo pirotecnico alle 22:00 porterebbe enormi vantaggi a tutta la comunità: Inclusività per famiglie e anziani: Un orario anticipato permetterebbe a bambini e persone adulte di godersi lo spettacolo senza dover fare le ore piccole. Gestione intelligente del traffico: Invertendo la scaletta — con i fuochi alle 22:00 e il concerto a seguire — il deflusso del pubblico avverrebbe in modo scaglionato. Chi ha bambini o impegni l’indomani potrebbe rientrare subito, mentre i giovani resterebbero per la musica, evitando i classici ingorghi di mezzanotte”. Lo afferma in una nota l’Associazione culturale “Sensazioni Emergenti” di Reggio Calabria.

“Accessibilità: Chi lavora il giorno dopo o deve andare a scuola non sarebbe costretto a rinunciare alla festa, mentre chi non sarebbe interessato al concerto non sarebbe costretto ad attendere le 24,00 per godersi lo spettacolo pirotecnico. Spostare i fuochi alle 22:00 significa rendere culturalmente gli eventi cittadini più democratici, sicuri e vivibili per tutti”.