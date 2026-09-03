Reggio Calabria, l’appello a Cannizzaro: “assistenti agli alunni con disabilità dal primo giorno di scuola”

Alla vigilia del nuovo anno scolastico, Angela Villani, madre, cittadina di Reggio Calabria e rappresentante dell’associazione “Il Volo delle Farfalle Evoluzione Autismo”, rivolge un appello al sindaco Francesco Cannizzaro e all’assessore alle Politiche sociali e al Welfare Lucia Fio. Al centro della lettera c’è la richiesta di garantire, fin dal primo giorno di lezione, la presenza degli assistenti educativi e alla comunicazione destinati agli alunni con disabilità. Villani denuncia come, ogni anno, queste figure fondamentali arrivino spesso con diverse settimane di ritardo, compromettendo concretamente il diritto all’inclusione, all’uguaglianza e alle pari opportunità degli studenti e causando pesanti difficoltà ai bambini, agli adolescenti e alle loro famiglie. Di seguito la lettera integrale.

“Gentilissimi sindaco Francesco Cannizzaro, Assessore al welfare delle politiche sociali Lucia Fio,

Come ogni settembre siamo alle porte dell’ inizio della scuola, un giorno importante per molti studenti, per i più piccoli che varcano per la prima volta la soglia della scuola dell’ infanzia e per chi è più cresciuto e continua il suo cammino scolastico, ma con occhi pieni di emozione e tanti sogni per il futuro. Ma il primo giorno di scuola non è uguale per tutti, soprattutto per gli alunni con disabilità, poiché ogni anno le figure degli assistenti educativi e alla comunicazione, la cui presenza è dovuta per legge, arrivano in ritardo, quasi sempre un mese dopo dall’inizio delle attività scolastiche, venendo meno il concetto di inclusione e pari opportunità.

Ciò che può sembrare un banale ritardo di alcune settimane è una mancanza importante nella vita di tanti bambini e adolescenti, e delle loro famiglie. Come madre, come rappresentante dell’ associazione Il Volo delle farfalle evoluzione autismo e come cittadina, faccio un appello, affinché gli assistenti siano presenti dal primo giorno di scuola garantendo diritto e uguaglianza di tutti gli studenti. Confido nella sensibilità e nell’ascolto di questo tema delicato“.