Reggio Calabria, l’affondo di Delfino (AVS) alla Terza Circoscrizione: “solo due sedute in quattro mesi, è paralizzata e immobile”

“Un’istituzione paralizzata, incapace di rispondere ai bisogni primari della cittadinanza e distante dai problemi reali del territorio.” È l’affondo del consigliere comunale di Alleanza Verdi e Sinistra – AVS Demetrio Delfino, che accende i riflettori sulla situazione della Terza Circoscrizione (Zona Nord) del Comune di Reggio Calabria, denunciando una fase di sostanziale inattività dell’organismo. Secondo quanto riferito dal consigliere, i numeri descriverebbero una situazione di forte immobilità: dall’inizio del mandato il Consiglio circoscrizionale si sarebbe riunito soltanto due volte. La prima seduta, nel mese di giugno, sarebbe stata dedicata al formale insediamento, mentre la seconda, a luglio, all’elezione del vicepresidente e alla composizione di alcuni organismi interni previsti dalla normativa. Dopo questi adempimenti, sostiene Delfino, non sarebbero state convocate ulteriori riunioni, lasciando la struttura amministrativa in una fase di stallo.

Il consigliere di AVS collega la mancata attività dell’organismo alle difficoltà affrontate dai cittadini della Zona Nord durante gli ultimi mesi, richiamando in particolare le emergenze legate ai servizi essenziali. “Mentre le istituzioni locali restano al palo, la popolazione del perimetro della Terza Circoscrizione vive in uno stato di paralisi“, afferma Delfino.

“Durante la stagione estiva i residenti hanno dovuto fronteggiare emergenze drammatiche e quotidiane, a partire da una grave crisi idrica e da una gestione dei rifiuti a tratti insostenibile, senza trovare nella Circoscrizione alcun punto di riferimento, mediazione o supporto.” La Terza Circoscrizione comprende un territorio molto esteso della città, con realtà come Archi, Gallico e Catona, dove secondo Delfino sarebbe mancato un presidio istituzionale in grado di raccogliere le segnalazioni dei cittadini e favorire soluzioni.

Nel mirino anche l’indennità di carica

Un altro punto sollevato dal consigliere riguarda il rapporto tra l’assenza di attività istituzionale e la continuità dell’indennità riconosciuta alla presidenza della Circoscrizione. “È eticamente e politicamente inaccettabile che a fronte di un’assenza totale di programmazione, incontri e soluzioni per un territorio vasto come quello che comprende Archi, Gallico e Catona, si continui a percepire regolarmente l’indennità di carica, come Presidente. L’indennità deve essere il corrispettivo di un impegno costante verso la comunità, non una rendita di posizione.” Delfino chiede quindi una verifica sulla situazione della governance della Zona Nord, raccogliendo anche le segnalazioni arrivate dai residenti.

Secondo il consigliere comunale, la presidente della Terza Circoscrizione sarebbe stata assente dalla sede istituzionale e non avrebbe partecipato a diverse iniziative sul territorio. “La Presidente risulta assente nella sede istituzionale“, sostiene Delfino, aggiungendo che non avrebbe presenziato a diverse attività svolte nella zona e non si sarebbe confrontata con i residenti sulle principali criticità emerse negli ultimi mesi, tra cui la crisi idrica. Il consigliere evidenzia inoltre che, a suo dire, non sarebbe arrivata alcuna comunicazione formale relativa a eventuali assenze temporanee o impedimenti.

Delfino: “Occorre prendere provvedimenti”

La richiesta finale del consigliere di AVS è quella di un intervento istituzionale per affrontare una situazione definita ormai non più sostenibile. “A questo punto, con un organo fermo da mesi e una presidenza assente occorre prendere provvedimenti, così come recita il regolamento. Non è credibile che su quel territorio non ci siano questioni sulle quali riunire il consiglio circoscrizionale, valutando problemi e trovando soluzioni adeguate.” “Non è tollerabile un’amministrazione “fantasma” che scarica il peso dell’inerzia politica sulle spalle dei cittadini della periferia nord, è una questione di rispetto verso tutti i cittadini elettori.” Infine Delfino rivolge un interrogativo al sindaco di Reggio Calabria, richiamando il tema della presenza istituzionale e del rapporto quotidiano con i cittadini. “Cosa ne pensa il Sindaco, che della presenza quotidiana nelle sedi istituzionali ne ha fatto una questione di principio?“