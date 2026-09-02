Reggio Calabria, la sosta davanti alla scuola di Ravagnese è diventata un incubo. Trovata una prima soluzione: installati 6 stalli a tempo | INFO

Sei stalli di sosta a tempo per migliorare la viabilità e aumentare la sicurezza davanti al plesso S. Elia dell’Istituto Comprensivo Nosside-Pythagoras-Moscato, in via Giuseppe Valentino a Reggio Calabria. È questo il primo risultato concreto annunciato dalla IV Circoscrizione “Reggio Sud” dopo le segnalazioni arrivate da famiglie, studenti, residenti e personale scolastico sulla difficoltà di gestione della sosta negli orari più critici della giornata. A comunicarlo è il vicepresidente della IV Circoscrizione Danilo Vetta, che ha spiegato come il provvedimento sia nato dal confronto con il territorio e dalla necessità di intervenire su una situazione da tempo segnalata dai cittadini. “Quello che arriva oggi per via Giuseppe Valentino, in prossimità del plesso S. Elia dell’Istituto Comprensivo Nosside-Pythagoras-Moscato, è un primo risultato concreto che nasce dall’ascolto del territorio e dalla volontà di dare risposte alle esigenze quotidiane di famiglie, studenti, residenti e personale scolastico”.

Sei stalli per dieci minuti negli orari di maggiore affluenza

Il provvedimento è contenuto nell’Ordinanza n. 697/2026, che prevede l’istituzione di sei stalli di sosta a tempo limitato, tre per ciascun senso di marcia, con una permanenza massima consentita di dieci minuti. La nuova disciplina sarà attiva, a partire dall’entrata in vigore della relativa segnaletica, nelle fasce orarie caratterizzate dal maggiore movimento davanti alla scuola: dalle 7:30 alle 8:30 e dalle 13:30 alle 14:30, dal lunedì al sabato e durante il periodo scolastico.

Secondo Vetta, l’obiettivo è quello di rendere più ordinata una fase particolarmente delicata della giornata, senza però presentare l’intervento come una soluzione definitiva a tutte le criticità della zona. “La questione della sosta davanti alla scuola, soprattutto negli orari di ingresso e di uscita, era da tempo una delle criticità segnalate all’attenzione della IV Circoscrizione “Reggio Sud”. Per questo ho ritenuto necessario farmi carico della problematica e sollecitare un intervento che potesse garantire maggiore ordine e sicurezza in una zona particolarmente delicata.”

“L’Ordinanza n. 697/2026 va proprio in questa direzione: vengono istituiti sei stalli di sosta a tempo limitato, tre per ciascun senso di marcia, con una permanenza massima di dieci minuti nelle fasce orarie 7:30-8:30 e 13:30-14:30, dal lunedì al sabato e nel periodo scolastico. Un provvedimento che, a partire dall’entrata in vigore della relativa segnaletica, consentirà di disciplinare meglio una fase della giornata nella quale si concentra il maggior movimento davanti al plesso. Non parliamo, naturalmente, della soluzione definitiva a tutti i problemi di via Valentino. Sarebbe sbagliato presentarla in questi termini. Parliamo però di un primo passo concreto, che potrà essere verificato direttamente sul campo e, se necessario, ulteriormente migliorato.”

Il ruolo della Circoscrizione: dalle segnalazioni agli interventi concreti

Nel suo intervento, il vicepresidente della IV Circoscrizione sottolinea il ruolo degli organismi territoriali nel trasformare le richieste dei cittadini in azioni amministrative. Un percorso che, secondo Vetta, passa dall’ascolto, dal confronto con gli uffici competenti e dalla ricerca di soluzioni praticabili. “È proprio questo, a mio avviso, il senso del lavoro delle Circoscrizioni: raccogliere le istanze dei cittadini, approfondire le problematiche, interloquire con gli uffici competenti e provare a trasformare le segnalazioni in atti e interventi concreti.”

Vetta ha quindi rivolto un ringraziamento al presidente della IV Circoscrizione Giuseppe Cantarella, all’assessore al Decentramento Maiolino, al sindaco Cannizzaro e al personale tecnico coinvolto nel percorso che ha portato all’individuazione della soluzione. “In questo percorso desidero ringraziare il presidente della IV Circoscrizione Giuseppe Cantarella, che ha sostenuto l’azione della Circoscrizione e ha accompagnato il lavoro portato avanti su questa criticità. Un ringraziamento va inoltre all’assessore al Decentramento Maiolino, per l’attenzione rivolta alle problematiche provenienti dai territori, e al sindaco Cannizzaro, nel quadro di un’amministrazione che continua a rafforzare il rapporto diretto con le periferie e con le Circoscrizioni. Un ringraziamento particolare lo rivolgo anche al geometra Stefano Bongiovanni dell’Ufficio Tecnico del Traffico della Polizia Municipale di Reggio Calabria, per l’attenzione tecnica dedicata alla problematica e per il confronto necessario ad arrivare all’individuazione di una soluzione concreta e compatibile con le esigenze della viabilità.”

Il monitoraggio dopo l’avvio del provvedimento

L’istituzione degli stalli rappresenta dunque un primo intervento, ma non conclude il lavoro sulla zona. La IV Circoscrizione annuncia infatti che continuerà a seguire gli effetti della nuova regolamentazione, valutando eventuali ulteriori misure sulla base delle esigenze che emergeranno dopo l’applicazione concreta del provvedimento. “La nostra attenzione, però, non può fermarsi ai sei stalli. Come Circoscrizione continueremo quindi a monitorare la situazione dopo l’entrata in vigore del provvedimento. Sarà importante capire quali saranno gli effetti reali della nuova disciplina, ascoltare cittadini e operatori e verificare se saranno necessarie ulteriori misure.”

Per Vetta, il metodo deve essere quello di affrontare i problemi con interventi progressivi, senza promesse irrealistiche ma attraverso confronto e concretezza. “Credo che questo sia il modo corretto di amministrare: non promettere soluzioni miracolose, ma affrontare i problemi uno alla volta, con serietà, confronto e concretezza”.

Il vicepresidente della IV Circoscrizione ribadisce infine che il nuovo sistema di sosta rappresenta solo l’inizio di un percorso più ampio sulla sicurezza e sulla mobilità dell’area. “L’istituzione degli stalli a tempo rappresenta dunque un primo risultato. Su via Valentino il lavoro non è finito. Anzi, questo primo provvedimento deve rappresentare il punto di partenza per affrontare in maniera più complessiva la mobilità e la sicurezza dell’intera zona. Abbiamo fatto un primo passo. Ora, continuiamo a lavorare per gli altri”.