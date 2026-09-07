Reggio Calabria, la segnalazione di una cittadina: “in un tratto in Via Pentimele la strada non viene pulita da mesi”

Una situazione di degrado lungo la Via Nazionale Pentimele, nella zona della Casa Cantoniera a Reggio Calabria, è stata segnalata alla redazione di StrettoWeb da una cittadina che ha inviato anche alcune fotografie per documentare le condizioni dell’area. Secondo quanto raccontato nella segnalazione, la strada verserebbe in una situazione di mancata manutenzione da diversi mesi, con interventi di pulizia che, secondo la residente, non sarebbero mai stati effettuati nonostante le segnalazioni già inoltrate agli enti competenti.

La cittadina ha spiegato di aver contattato sia Anas sia Ecologia Oggi, senza però ricevere riscontri o vedere interventi risolutivi. “Situazione disastrosa in cui versa la strada, in Via Nazionale Pentimele, nella Casa Cantoniera. Non puliscono da mesi, ho più volte segnalato la situazione sia all’Anas che ad Ecologia Oggi, nessuno ha risposto né è intervenuto”.

La residente evidenzia anche l’incertezza sulla competenza dell’area, chiedendo comunque che venga ripristinata una condizione adeguata di pulizia e decoro lungo la strada. “Non so di chi sia la competenza, in ogni caso la strada non viene pulita da mesi, come si può vedere da foto allagate”. La segnalazione riporta dunque l’attenzione sul tema della manutenzione delle strade e degli spazi pubblici, con la richiesta di un intervento per restituire condizioni di maggiore sicurezza e decoro alla zona interessata.